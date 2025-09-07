Penalità e cause dell’incidente al GP D’Olanda: parla Hamilton

Hamilton rivela di essere rimasto confuso dalla penalità e ha rivelato le cause dell’incidente al GP D’Olanda

Lewis Hamilton ha dichiarato di essere rimasto sorpreso della penalità ricevuta al GP D’Olanda, che dovrà scontare questa domenica al GP D’Italia. Il sette volte campione del mondo non ha passato un buon weekend a Zandvoort, tenendo in considerazione lo schianto durante la gara della domenica. A segnare ulteriormente il weekend olandese del pilota britannico è stata la penalità di cinque posizioni che dovrà scontare questo fine settimana a Monza, per non aver rallentato in regime di doppia bandiera gialla durante il giro di ricognizione.

Le parole di Hamilton sulla penalità

Gli steward hanno riferito che Hamilton ha evitato una penalità maggiore di quella ricevuta, in quanto ha sollevato il piede ma non è entrato nella corsia dei box a velocità ridotta. Questo comporta che l’ex pilota della Mercedes, a cui hanno tolto anche due punti di penalità dalla superlicenza, potrà partire al massimo al sesto posto alla sua prima volta nel GP di casa della Ferrari.

“Quando sono arrivato a casa, ho visto che ho ricevuto questa penalità e sono rimasto scioccato. Se devo essere onesto”, ha risposto Hamilton quando gli è stato chiesto se la penalità post-gara gli risultasse spiacevole. “Se guardi il rapporto ho sollevato ma per loro non abbastanza. Prendere penalità e punti di penalità è dura, ma imparerò da questa vicenda”.

“Questo fine settimana sarà impegnativo, in qualifica siamo tutti vicini e arrivare tra i primi cinque è difficile. Inoltre essere indietro di cinque posizioni non è il massimo se considero che è la mia prima volta a Monza con la Ferrari, ma questo mi rende più lottatore indipendentemente dalla penalità”, ha concluso il pilota Ferrari.

L’insieme di cause che hanno provocato l’incidente

Fred Vasseur ha rivelato a Crash.net che, dopo la gara, la squadra avrebbe accertato se fosse successo qualcosa sulla monoposto che ha causato l’incidente. Successivamente, Hamilton ha dichiarato che sono stati diversi i fattori che hanno contribuito all’episodio. “Mi sentivo che fosse uno dei fine settimana più forti che abbiamo avuto. Domenica non abbiamo avuto il risultato che volevamo, ma la squadra è positiva e dimostrano sostegno ogni weekend, questo ti solleva il morale”, ha spiegato il pilota.

“Il giorno seguente hanno approfondito cosa ha determinato quel risultato in quanto, ci sono stati diversi fattori che hanno contribuito”, ha rivelato il britannico. “Ho scalato di marcia e questo ha bloccato le ruote posteriori e fatto uscire il retro treno. Imparerò da questa vicenda, ma se applico questo approccio in tutte le gare successive sento che stiamo andando nella giusta direzione”, ha concluso Hamilton.

Ilaria Atzeni