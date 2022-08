La nuova immagine del trofeo di Spa: un toccante omaggio al circuito

I tre piloti che finiranno sul podio si Spa avranno l’onore di sollevare un trofeo speciale, che omaggia il circuito

Il summer break è finalmente terminato e il Circus si appresta ad approdare a Spa, in Belgio. Una tappa attesissima, non solo perché è quella che dà inizio alla seconda metà della stagione, ma anche per le incredibili emozioni che ha sempre regalato agli appassionai di Formula 1. Quest’anno in particolare, si guarda a Spa con grandi aspettative poiché entrerà ufficialmente in vigore la tanto discussa direttiva anti-porpoising.

Un’altra novità, però, attende i piloti. Ai tre più veloci che conquisteranno i gradini del podio, verrà consegnato uno speciale trofeo dall’immagine rinnovata ma attenta alla tradizione. Un omaggio allo stesso circuito di Spa e alle sue caratteristiche strutturali.

Gli organizzatori del Gran Premio del Belgio hanno ideato un premio davvero speciale, con materiali presi dalla pista stessa: pezzi di asfalto degli anni ’90 del Raidillon, il legno di una quercia che cresce vicina allo Spa-Francorchamps e addirittura l’acqua dell’Eau Rouge.

Anche il circuito ha una nuova veste

Spa, purtroppo, è tristemente nota anche per i gravissimi incidenti avvenuti nelle sue curve. Uno di questi, quello che vide coinvolto il francese Antoine Hubert, finì in tragedia. Più recentemente, l’incidente multiplo che ha visto coinvolte le monoposto della W Serie ha dato modo agli organizzatori di ultimare alcune modifiche per rendere la pista ancora più sicura.

Le principali differenze si potranno notare tra le curve 2 e 4, le storiche Raidillon e Eau Rouge, proprio quelle a cui il nuovo trofeo di Spa rende omaggio. Nel primo caso verranno allargate le vie di fuga. In entrambi, poi, verranno spostate le barriere.

In questo modo le due temute curve non conserveranno più l’aspetto originale che le ha rese parti della storia della Formula 1. Tuttavia, il toccante omaggio dell’artista locale che ha ideato il trofeo farà in modo che il loro nome rimanga leggendario.