La Malesia apre a un ritorno della Formula 1

Il CEO del circuito malese si è detto favorevole ad un ritorno del Mondiale di Formula 1, anche se ci saranno tanti aspetti da valutare

Il circuito malese di Sepang apre ad un ritorno della Formula 1. Il Gran Premio della Malesia, ha fatto la sua prima apparizione in Formula 1 nel 1999 e vide la vittoria di Eddie Irvine davanti a Michael Schumacher. L’ultima edizione invece si è tenuta nel 2017 quando il governo malese ha deciso di rinunciare al circus per il mancato ritorno economico. Per la cronaca a vincere in quell’occasione fu Max Verstappen.

Azhan Shafriman, CEO del circuito, ha dichiarato che un ritorno della Formula 1 sarebbe molto gradito al paese, ma è un processo piuttosto complicato e ci sarebbero tanti fattori da considerare. “Al momento ospitare di nuovo la Formula 1 non è la mia massima priorità, ma se l’occasione si dovesse presentare e l’offerta dovesse essere buona, sarei favorevole a questa idea perché il Circus porterebbe una buona visibilità alla Malasia”, ha dichiarato il CEO a Malaymail.com.

“Diciamo che se accettiamo di ospitare la gara per un periodo più lungo, discuteremo con il governo poiché il prezzo per tenere il GP non è economica e anche i soldi che spendiamo devono essere degni del governo e anche dei fan”.

Già due nuove gare avrebbero dovuto inserirsi al calendario di Formula 1 2020, ma adesso tutto è stato sconvolto dalla pandemia di coronavirus. Il circuito di Hanoi ospiterà il primo Gran Premio del Vietnam della storia una volta riprogrammata la stagione, mentre il Gran Premio olandese è pronto a fare ritorno sul circuito di Zandvoort ridisegnato da Jarno Zaffelli e che ora vanta delle vere sopraelevate molto vintage.