La Formula 1 strizza l’occhio a Panama City

Proprio negli ultimi giorni, Chase Carey, boss della Formula 1 non ha nascosto la volontà di avere un campionato a 25 gare. E una delle prossime potrebbe disputarsi proprio a Panama City.

Secondo quanto hanno rivelato i colleghi del quotidiano locale, Mi Diario, sembrerebbe che siano già stati compiuti i passi preliminari per fare in modo di inserire il Gran Premio di Panama City nel calendario di Formula 1.

Gli architetti della Mallol Arquitectos avrebbero avviato un’indagine per capire quanto sia effettivamente possibile portare una gara della massima categoria automobilistica nella capitale del paese.

A very Happy New Year to you, from all of us at F1 🎆 However you see in the new decade, we hope it treats you well!#F1 #HappyNewYear pic.twitter.com/IN8VevOa5h

— Formula 1 (@F1) December 31, 2019