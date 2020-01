Logo nuovo per celebrare il 70° anniversario della Formula 1

Il Circus compie 70 anni e un traguardo così importante va assolutamente festeggiato o commemorato in qualche modo, perciò quale idea poteva essere migliore di iniziare con la modifica del logo? Essenzialmente è lo stesso del 2018, ma vi è l’aggiunta di un’ortografia del numero 70 accanto a esso. Un piccolo dettaglio con cui Liberty Media ha voluto valorizzare l’eredità di questo sport, come la commemorazione nel 2018 con il 1000° Gran Premio.

“Oggi segna l’inizio di un anno speciale per la Formula 1, infatti nel 2020 si celebra il 70° anniversario del Campionato Mondiale di Formula 1, la competizione che rappresenta l’apice delle corse automobilistiche. Perciò vogliamo festeggiarlo con un logo speciale che presentiamo oggi e che a partire dal 6 gennaio, sarà visibile su tutte le piattaforme digitali del Circus”, tramite una nota Liberty Media comunica ciò.

Ma ne ha parlato anche la Gazzetta dello Sport, spiegando che il logo, di cui esistono tre versioni, sarà presente nelle trasmissioni televisive della Classe Regina del Motorsport e sarà visibile nei diversi circuiti del calendario. Liberty Media aveva già cambiato il logo della Formula 1 alla fine della stagione del 2017, la prima che si è disputata sotto la sua proprietà.

Le immagini celebrative con cui vengono aperte le danze delle celebrazioni sono in tutto tre. Nella prima il logo F1 è affiancato dal numero 50; nella seconda invece dalla parola seventy, e infine nella terza e ultima immagine, vi è il numero 70 posto sopra lo slogan “born 1950″, cioè nata nel 1950. Le due linee dei loghi richiamano in modo forte e immediato la pista oltre che a essere un elemento immediatamente riconoscibile.

