La Formula 1 in quattro giorni: una possibilità in futuro

La Formula 1 è sempre più una miniera d’oro: gli investitori potrebbero spingere per avere più azione in pista in futuro

Il 2022 ha rappresentato un record nella storia della Formula 1 in quanto a partecipazione del pubblico. In ogni circuito del calendario, il numero degli spettatori è stato maggiore di qualsiasi altro anno. La Formula 1 sta diventando una grandissima miniera d’oro, più di quanto non lo sia mai stata, ed è destinata a diventarlo sempre più in futuro.. Non è un caso, infatti, che i responsabili dei circuiti di tutto il mondo stiano premendo per organizzare sempre più iniziative per accattivare il pubblico.

Stuart Pringle, direttore del circuito di Silverstone – uno dei più antichi e rinomati della categoria regina – ha ammesso di star premendo sui direttori della Formula 1 per estendere il weekend di gara. Propone, infatti, di far iniziare i giochi sul circuito fin dalla mattina del giovedì, facendo partecipare anche altre categorie motorsportive e, di conseguenza, portando più divertimento per i tifosi. Pioniera in questo è il Gran Premio d’Australia, dove sul tracciato di Melbourne l’azione comincia fin dalle prime ore del giovedì mattina.

“Vorremmo estendere il weekend di gara. Sto premendo molto ai vertici della Formula 1, perché credo che debbano cambiare il format del weekend di gara.” afferma Pringle. “Quando l’ho proposto, mi hanno detto: ‘Ma c’è la FIA, devono fare i vari test sul circuito e cose del genere’. Beh, allora dico, fate queste cose un giorno prima. Facciamo qualcosa il giovedì”.

DARE INIZIO IL WEEKEND DAL GIOVEDI’: UNA FOLLIA?

Come per la già citata Melbourne, anche altri circuiti hanno provato a movimentare il weekend inserendo corse di altre categorie o addirittura corse di auto storiche. Eppure, non sembrerebbe essere una soluzione applicabile a tutti i circuiti. Durante la giornata del giovedì, la FIA compie tutti i controlli dovuti sul tracciato. E anche i piloti, e la Safety Car e la Medical Car, fanno giri preparatori intorno alla pista. Anticipare di un giorno, e quindi spostare tali controlli al mercoledì, sarebbe critico, specialmente per i weekend consecutivi. Dove spesso bisogna spostarsi da un continente all’altro in una manciata di giorni.

“Ci sono tante persone che arrivano e vogliono vedere lo spettacolo, e tre giorni non sono affatto abbastanza.” insiste Pringle. “Rendiamo l’evento più grande. Le persone arrivano a Silverstone il martedì, montano la tenda e poi basta così fino al venerdì. E invece diamo loro l’intrattenimento che meritano“. Forse in futuro davvero potremmo assistere a weekend dal formato più lungo, ma sicuramente rimarrebbero casi isolati e non si adatterebbe, per questioni logistiche, ad ogni appuntamento del calendario.