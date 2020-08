La Ferrari è disposta a cambiare il telaio a Vettel

Mattia Binotto afferma di essere disposto a cambiare il telaio di Sebastian Vettel, se quest’ultimo pensa che ci sia un problema di base con la monoposto

Sebastian Vettel sta attraversando una stagione difficile, in cui lamenta una mancanza di fiducia nella SF1000. In questa seconda gara a Silverstone il tedesco ha concluso al 12 ° posto e si chiede quali siano i motivi per cui non riesca a progredire, a differenza del compagno di squadra. D’altro canto anche la Ferrari cerca di capire perché Vettel soffre così tanto e Mattia Binotto afferma che sono disposti ad apportare modifiche al telaio, se questo potrà aiutare il quattro volte Campione del Mondo.

“E’ qualcosa di cui non abbiamo ancora parlato. Siamo disponibili ad aiutare il tedesco cambiando il telaio della sua monoposto, se possiamo farlo perché negargli questo aiuto? Penso che qualunque cosa possiamo fare per aiutare sia importante per noi, per Sebastian, proveremo a farlo nelle prossime gare. E’ importante, ci siamo dimostrati disponibili a farlo. E’ una questione tra la scuderia e il pilota, sta a queste due parti parlare e decidere qual è la cosa migliore da fare” dichiara Mattia Binotto, il Team Principal della Ferrari.

IL TEDESCO NON RIESCE AD AVERE BUONI RISULTATI COME LECLERC

Vettel si lamenta di non essere riuscito a progredire dallo scorso fine settimana, quando gli è stato chiesto perché ci sia una tale differenza tra la sua prestazione e quella di Leclerc, che ha concluso quest’ultima gara in quarta posizione. “Dal sabato mattina della scorsa settimana non sono riuscito a fare progressi. Questo è ciò che si evince. Dove soffro di più sono le curve a bassa e media velocità. E’ qualcosa che non abbiamo ancora controllato, non riusciamo a migliorarci da questo punto di vista“ commenta, per concludere, il quattro volte Campione del Mondo.