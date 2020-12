Kvyat: “Ho ancora molto da dimostrare a questa Formula 1”

Nel giorno in cui la sua scuderia annuncia Tsunoda come pilota da schierare ai test di Abu Dhabi, il pilota russo esprime la sua opinione sul suo futuro

Daniil Kvyat, questa Formula 1, non vuole abbandonarla. Secondo il pilota della AlphaTauri, il suo momento non è ancora arrivato e ritiene di avere ancora molto da dimostrare nel corso dei prossimi anni. Anzi, a dirla tutta, il giovane russo è convinto di poter lottare per diventare campione del mondo, un giorno. Al momento, le carte non sembrerebbero essere del tutto dalla sua parte, ma Kvyat è motivato e deciso a far valere la sua permanenza nel Circus.

Le ultime voci, però, parlano di Yuki Tsunoda in AlphaTauri nel 2021. Nulla è ancora stato confermato, ma la stessa scuderia ha deciso di portarlo in pista ad Abu Dhabi e di schierarlo nella giornata di test che andrà in scena il 15 dicembre. Forse un segnale, o forse no. In realtà, Kvyat sembra non essere particolarmente preoccupato. Secondo il pilota russo, se anche dovesse dire addio alla scuderia di Faenza, questo non significherebbe salutare la Formula 1.

QUALE SARÀ IL FUTURO IN FORMULA 1 DI KVYAT?

“Sento di avere ancora molto da dire in Formula 1. So che se un giorno arriverà per me la possibilità, sarò capace di lottare per diventare campione del mondo. È solo questione di tempo. Qualche volta ho concluso delle grandi gare nel corso della mia carriera, altre volte sono andato molto male. È uno sport complicato e la competizione è molto alta e difficile, al di là di tutte le politiche che la regolano. Ma sì, posso accettarlo se ho la possibilità di rimanere in Formula 1 ancora qualche anno“.

A RaceFans.net Kvyat ha dichiarato di essere consapevole delle difficoltà che potrà incontrare nel corso dei prossimi anni, ma di essere pronto ad affrontarle. Del resto, essere un pilota di Formula 1 è il suo lavoro e se questo significa dover prendere parte a uno sport complesso e difficile come quello del Circus, allora è disposto a farlo senza problemi.

Insomma, niente di certo è ancora previsto nel futuro del pilota russo, che in realtà non è proprio estraneo a un andirivieni in Formula 1. Dopo aver salutato il Circus nel 2017, Kvyat è tornato dopo un anno e mezzo a bordo di una monoposto. E nel 2019 è salito sul podio del GP di Germania, un fatto da prendere in considerazione per le trattative future sul suo contratto.