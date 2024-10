Jos Verstappen su Red Bull: “Li avevo avvertiti”

Jos non teme solo per il figlio

Jos Verstappen afferma che la partenza di diversi membri chiave del team Red Bull F1 è esattamente ciò di cui aveva avvertito all’inizio di quest’anno

Esattamente ciò che Jos Verstappen temeva all’inizio dell’anno sembra essersi concretizzato.

All’inizio dell’anno, il padre del tre volte campione del mondo Max Verstappen ha affermato che: “La squadra rischia di essere fatta a pezzi”, finché Christian Horner, accusato da una dipendente di comportamento inappropriato e autoritario, continua a svolgere il ruolo di direttore della squadra con sede a Milton Keynes.

“Non può continuare così. Esploderà”, ha detto. “C’è tensione qui finché lui rimane”.

La scorsa settimana è stato annunciato che Will Courtenay, responsabile della strategia di gara della Red Bull, lascerà il team per unirsi ai rivali della McLaren in qualità di nuovo direttore sportivo della scuderia.

Il britannico era alla Red Bull da più di vent’anni, quando il team gareggiava ancora con il nome Jaguar.

La prevista partenza di Courtenay segue quelle del direttore tecnico Adrian Newey, che diventerà managing technical partner di Aston Martin, e del direttore sportivo Jonathan Wheatley, che si unirà al progetto di Formula 1 di Audi in qualità di team principal.

“Sì, è proprio quello su cui ho messo in guardia”

Questo è quanto ha risposto Jos Verstappe durante l’East Belgian Rally lo scorso fine settimana, quando gli è stato chiesto di un altro veterano membro del team che avrebbe lasciato la Red Bull Racing. “Allora la squadra dice: ‘Oh, non importa, abbiamo qualcun altro [che possiamo mettere in quella posizione]’. Ma ora sono troppe le persone [che se ne vanno]. E Max riceve domande a riguardo ogni volta e così via. Quindi sì, penso che non sia bello, quello che sta succedendo al momento.”

Horner, che è scagionato dalle accuse di comportamento inappropriato dopo un’indagine interna condotta da un avvocato indipendente, ha affermato in più occasioni che la Red Bull ha la forza necessaria per far fronte alla partenza di un individuo.

Ma Verstappen senior la pensa così: “Lui [Horner] ci passa sempre sopra”.

In pista, le cose non vanno lisce per la Red Bull ormai da un po’ di tempo.

Mentre Verstappen ha vinto sette delle prime dieci gare della stagione 2024 di F1, non vince da otto gare e il Gran Premio dell’Azerbaijan ha visto la McLaren superare la Red Bull in cima alla classifica costruttori.

Inoltre, il vantaggio di Verstappen nel campionato piloti si è ridotto a 52 punti nell’ultima gara a Singapore, dopo che Lando Norris ha dominato l’evento.