Il progetto di Madrid manca ancora di passi vitali, avverte la FIA

Il presidente ha avvertito la FIA dopo le recenti speculazioni

Secondo il presidente del motorsport spagnolo e figura chiave della FIA, Carmelo Sanz de Barros, parlare di un potenziale Gran Premio a Madrid è ancora difficile.

La scorsa settimana è emerso che il GP di Spagna potrebbe spostarsi da Barcellona già nel 2026 su un circuito cittadino a Madrid, vicino al complesso IFEMA che ha ospitato l’Esposizione della Formula 1, nel nord-est della città.

Tuttavia, nonostante le voci di un imminente annuncio secondo cui Barcellona perderebbe il Gran Premio che si disputa dal 1991, il presidente della Federazione automobilistica spagnola, ha indicato che sono ancora necessari passi cruciali prima di poter fare qualsivoglia annuncio

“La FIA non sta seguendo il processo di Madrid”

“Ho seguito tutto il clamore della stampa, e tutto quello che posso dire è che, essendo uno spagnolo nato a Madrid, voglio avere di nuovo la Formula 1 a Madrid” ha detto de Borres alla Gala di premiazione FIA a Baku.

“Abbiamo avuto l’ultimo nel 1981 e avere la Formula 1 a Madrid è il desiderio di molte persone.

C’è un chiaro processo di due anni per organizzare un Gran Premio in un posto, e non penso che il processo sia stato seguito e che i passi del processo siano stati compiuti.

Chi è l’autorità? L’autorità sportiva nel nostro Paese, nel caso della Spagna , è la Federazione automobilistica spagnola ed è qui che iniziano i processi”.

“La Federazione spagnola non ha ricevuto un progetto da analizzare per studiare e concentrarsi [sulle proposte]. Non l’hanno visto”.

“Questo primo passo non è avvenuto e quando la Federazione spagnola ritiene che questo sia un programma valido a cui è interessata, si rivolge alla FIA. Stiamo parlando di un circuito semiurbano e la prima cosa che devi fare è omologare, certificare e chi sta facendo tutto questo? La FIA.

Poi quando hai tutto, c’è ancora un altro passo, e cioè la grande battaglia, ora più che qualche anno fa, per essere inserito nel calendario, perché c’è una lista d’attesa. Deve essere approvato che una delle 22-24 gare si svolgerà a Madrid, che è un’altra parte del processo che non è ancora avvenuta.”