Innocenti Koral, questo è il suo clone yugoslavo che nessuno conosce | In Italia costava pochissimo

Innocenti Koral: La sconosciuta “Yugo italiana” piccola, essenziale, ma con un cuore tenace e che costava pochissimo.

Ricordi la Zastava Yugo? Quell’auto economica che negli anni ’80 e ’90 fece parlare di sé per il suo prezzo accessibile e… diciamo così, per un certo fascino “cult”. Ebbene in Italia c’era una versione di questa vettura, ribattezzata Innocenti Koral. La Koral era in realtà un clone della Zastava Koral, prodotta in Jugoslavia dalla casa automobilistica Zastava. Quest’ultima, a sua volta, era l’erede della famosa Yugo, un’auto che aveva conquistato il mercato americano con la sua economicità. Per cercare di conquistare anche il mercato italiano, nel periodo tra il 1991 e il 1993, la Koral venne importata e commercializzata con il marchio Innocenti. Un nome storico nell’automobilismo italiano, legato a modelli di successo come la Mini Innocenti.

Koral: un utilitaria “spartana”

L’auto era equipaggiata con tre diversi motori a 4 cilindri: un 903 cc, un 1.116 cc e un 1.298 cc. Il sistema di alimentazione e altre specifiche dei motori variarono nel corso degli anni di produzione. La potenza veniva trasmessa alle ruote anteriori tramite un cambio manuale a 4 velocità. In seguito, fu disponibile anche un cambio manuale a 5 velocità e un automatico a 3 velocità progettato da Peugeot. Le dimensioni erano: lunghezza 3.490 mm, larghezza 1.540 mm, altezza 1.340 mm, passo 2.150 mm, peso 790 kg. Il motore erogava 55 CV / 54 HP / 40 kW a 6000 giri/min e 77 Nm / 56 lb-ft a 3000 giri/min. La velocità massima era di 145 km/h e poteva accelerare da 0 a 100 km/h in 16,8 secondi. Il consumo medio di carburante era di 7,5 litri/100 km.

Un’eredità jugoslava

Il legame della Koral con la Zastava Yugo era indissolubile. Nonostante gli sforzi per differenziarla, la Koral non riuscì a scrollarsi di dosso l’etichetta di “clone” e a costruirsi una propria identità. Progettata dal centro di design Fiat di Torino, grazie alla collaborazione tra Zastava e il marchio italiano, la Yugo nacque nel 1978. Basata sulla celebre Fiat 127, ma con un passo leggermente più corto, la sua produzione iniziò il 28 novembre 1980. La Yugo GVL, un’auto prodotta nel 1988, è diventata famosa per la sua frase di marketing: “Tutti hanno bisogno di una Yugo, prima o poi…“. La Zastava Koral IN, un modello aggiornato, rimase in produzione fino all’11 novembre 2008, quando cessò la produzione di tutte le auto Zastava. In totale, furono prodotte 794.428 Yugo. Oltre che in Europa, la Yugo fu esportata negli Stati Uniti da Malcolm Bricklin, noto anche per essere il primo importatore di Subaru nel paese. Dal 1985 al 1992, furono vendute negli USA 141.651 Yugo.