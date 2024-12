Autovelox, col trucco “Veglia Borletti” eludi ogni controllo | Lo disintegri per completo

Il trucco della Veglia Borletti ti permette di evitare le multe all’autovelox. Il trucco lo conoscono in pochi, ma è efficace.



Gli autovelox continuano ad essere uno dei nemici acerrimi di tutti gli automobilisti. Ovviamente per quest’ultimi vige l’obbligo assoluto di rispettare il limite di velocità presente sulla strada che percorre, ma non di rado basta anche un solo km/h in più per riceve una multa piuttosto salata.

Procedere a una velocità sostenuta è uno dei comportamenti che espone ai rischi maggiori. Le automobili possono diventare difficili da controllare e ancora troppo spesso questo è causa di incidenti anche mortali.

Il compito degli autovelox è quindi quello di catturare le immagini di coloro che non rispettano i limiti di velocità. Ma proprio in questi mesi sono scattate numerose polemiche in merito a questi apparecchi che in alcuni casi non sono dotati delle certificazioni indispensabili.

Per chi invece, vuole evitare le sanzioni, ci sarebbe un modo effettivamente efficace.

Autovelox e contestazioni

Il Codice della Strada offre una serie di indicazioni in merito agli autovelox, al loro funzionamento e alla possibilità, da parte degli automobilisti di contestare le sanzioni nel caso in cui non le ritengano corrette. Proprio nelle ultime settimane sono state diverse le notizie arrivare in merito a numerose contestazioni nei confronti di sanzioni arrivate in seguito a controllo con autovelox. È infatti utile sapere che affinchè le sanzioni siano effettivamente valide, l’autovelox deve essere omologato, oltre ad essere stato sottoposto a regolare revisione periodica. Ma ancora più importante, l’autovelox, tanto fisso, quanto mobile, deve essere opportunamente segnalat0, altrimenti le sanzioni potranno essere contestate.

Se invece non si vuole far arrivare la multa presso la propria abitazione, allora occorre agire in maniera differente, ovvero applicando alcuni trucchetti molto efficaci, come quello di Veglia Borletti.

Il trucco che ti permette di non prendere la multa

Il trucco Veglia Borletti prende il noto dal noto costruttore d tachigrafi e contachilometri, che ha fatto la storia dell’automobilismo italiano e non solo. Per evitare di farsi fotografare dall’autovelox, sarebbe possibile procedere a una velocità che dall’apparecchio non sarebbe affatto rilevabile.

Raccomandando a tutti gli automobilisti di evitare i procedere a una velocità troppo elevata, si evidenzia come, superati i 250 km/h l’apparecchio non riesce a rilevare l’immagine del veicolo e quindi non si riceveranno sanzioni presso la propria abitazione. Un trucchetto pericoloso, ma che, a tutti gli effetti, permette di evitare spiacevoli sorprese.