Incroci a T, in questo caso chi ha la precedenza tra le 3 auto? Sembra facile ma la sbagliano tutti

Chi ha la precedenza secondo voi in questo incrocio a T? Sembra facile, ma se non prestate attenzione è molto facile sbagliare, per questo conviene riprendere il libro di scuola guida.

Una delle sezioni più odiate e temute, affrontate a scuola guida è sicuramente la parte relativa agli incroci. In realtà, una volta capito il meccanismo si partiva spediti come un treno, con il famoso trucchetto del “senso orario”.

Naturalmente le regole cambiano in presenza di segnaletica o meno, per questo motivo l’istruttore puntava molto su questa parte facendo fare molti quiz per cercare di togliere qualunque dubbio dalla testa dagli allievi. Anche perché sulla carta sembra tutto facile ma durante la pratica, se si sbaglia una precedenza, è sinistro assicurato.

Per questo motivo oggi vogliamo testare la vostra preparazione in merito e farvi questa semplice domanda: “Chi ha la precedenza in questo incrocio a T?”. Sembra facile ma sono molti coloro che lo sbagliano.

L’importanza dello svolgimento dei quiz

Quando si decide di prendere la patente, bisogna essere consapevoli dell’importanza di studiare ogni singola pagina del manuale con precisione e costanza. Molti sperano di superare l’esame copiando o con il classico “colpo di fortuna”. Ma non funziona così, perché se voi non sapete nulla o comunque non avete studiato, magari riuscirete anche a superare l’esame, ma una volta che iniziate a guidare che succede?

Sarete un pericolo per la vostra vita e soprattutto per quella degli altri, che non hanno colpa della vostra incultura in merito. Per questo sarebbe meglio studiare in maniera approfondita e soprattutto svolgere molti quiz di prova, sia quelli specifici per argomento, sia quelli misti. Soltanto così affronterete l’esame di teoria con una marcia in più, similitudine a parte.

La soluzione all’incrocio a T

Chiusa la parentesi in merito all’importanza di studiare in modo serio a scuola guida, siamo giunti alla risposta che in molti stavano aspettando. Guardando quindi l’incrocio a T che vi abbiamo riportato, privo di qualunque segnaletica e semaforo, quale delle tre auto dovrà passare per prima? Sembra facile, ma siamo sicuri che non tutti hanno indovinato, anche se magari esperti guidatori.

In questo caso dunque, la precedenza ce la dovrebbe avere l’auto di destra, essendo che in questo incrocio ce ne sono tre di veicoli, allora la precedenza spetterà all’auto numero 2, essendo che è l’unica che continuerà a viaggiare dritta. Con le auto 1 e 3 invece, bisognerà seguire la regola della precedenza a destra, quindi il veicolo blu passerà per secondo e infine quella grigia per ultima. In quanti di voi hanno dato la risposta corretta?