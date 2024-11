Albero di Natale, quest’anno caschi malissimo | Non te lo fanno più trasportare in auto, articolo 164 parla chiaro

Da quest’anno non potrai più trasportare il tuo albero di Natale nella tua automobile. A dirlo è l’articolo 164 che ti punisce severamente.

Sta per arrivare il Natale e già da alcune settimane è scattata la febbre della decorazione più bella. Come sempre, a farla da padrone ci sarà il buon vecchio albero di Natale, che regala emozioni tanto ai grandi quanto ai bambini.

Il simbolo del Natale per eccellenza, non sono pochi coloro che non hanno alcuna intenzione di rinunciarci. Ecco che i negozi ne sono veramente pieni e ognuno sceglierà quello che meglio sembra avere le caratteristiche che permettono di prepararlo in casa.

Sembra che negli ultimi anni ci sia una gara a chi lo fa più grande e più bello, ma da quest’anno, probabilmente, una legge ne ridurrà le dimensioni.

L’art 164 impedirà a molti automobilisti di portarlo in auto. Ecco allora, cosa occorre sapere a riguardo e soprattutto, come evitare eventuali multe, anche piuttosto salate.

Albero di Natale in macchina, cosa sapere

Tutti gli amanti del Natale sanno bene che in questo periodo dell’anno, arriva il momento della corsa all’albero più bello e più alto. Qualcuno lo acquista finto, altri invece lo preferiscono naturale, ma qualunque sia la decisione, di sicuro esso non può mancare nelle case di tutti gli italiani. Si va quindi, alla ricerca di una soluzione per il trasporto, anche alla luce dei maggiori controlli che verranno effettuati in strada. Per gli automobilista la scelta è doppia, considerando che in genere, o si carica l’albero internamente, o sul tettino della vettura.

In entrambe i casi, sarebbe buona norma verificare le dimensioni o dell’albero, o della confezione, per evitare che si commettano errori di valutazione e non si riesca a trasportare fino a casa. Considerando che, anche il trasporto di elementi ingombranti, influisce sulla sicurezza strada, il CdS interviene a riguardo con regole ben precise.

Cosa ci dice il Codice della Strada

Il Codice della Strada all’art. 164 va a disciplinare, in maniera specifica quello che è il trasporto di carichi ingombranti. Proprio tali indicazioni occorre seguire, nel caso in cui l’albero non possa essere chiuso all’interno del bagaglio. Il carico per motivi di sicurezza, non potrà sporgere, più di quelle che sono le indicazioni specifiche, dall’abitacolo della vettura.

In particolare, non è possibile superate i 48 cm di sporgenza nella parte posteriore e occorrerà provvedere con la segnalazione con apposito cartello da apporre dietro al carico. La visuale deve sempre restare libera e non deve esservi pregiudizio per una guida sicura.