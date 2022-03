In arrivo un nuovo documentario su Hamilton

Immagini esclusive che vi porteranno nel “dietro le quinte” della vita del campionissimo di Stevenage

In pista e oltre. Così si può riassumere, un po’ troppo drasticamente è vero, la figura di Lewis Hamilton, gigante dello sport e del jet set. E, se non bastava tutta la narrazione che da anni gli orbita intorno per inerzia come suo satellite naturale, adesso il pilota inglese di casa Mercedes potrà anche contare su una storia a lui interamente dedicata per narrare le vicende agonistiche e personali che lo hanno portato al vertice del Motorsport.

Apple TV+ ha infatti acquistato i diritti per avviare la produzione di un documentario in collaborazione con lo stesso Lewis, produttore, Penni Thow, Box to Box Films, gli stessi di “Drive to Survive”, e One Community. Il progetto, che non ha ancora un titolo, permetterà di entrare nella vita del sette volte campione del mondo, con immagini e ospiti esclusivi.

Thanks for having me @MaisonValentino and sitting me next to Z, asked her if I could be on season 3, those Euphoria kids need a teacher fr pic.twitter.com/4pnAagnheZ — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) March 6, 2022

I dettagli del progetto

A dirigere il film sarà il britannico regista di documentari Matt Kay; Richard Pepper, ex CEO della HBO, e Scott Budnick saranno invece i produttori esecutivi del progetto.

L’interesse che da sempre ruota attorno alla figura di Lewis e della sua famiglia, simbolo del riscatto sociale, sfocerà dunque nella realizzazione di un documentario esclusivo attraverso cui sarà possibile conoscere i lati nascosti del numero 44, e, perché no, portare i detrattori a vederlo sotto una luce differente.

“Hamilton ha tracciato un sentiero inesplorato a livello professionale, sociale e culturale e ha trasformato lo sport su scala globale. E’ attualmente l’unico pilota di colore a correre in Formula 1. Ha abbracciato ciò che lo rendeva diverso e la sua ascesa al vertice della sua carriera lo ha reso ferocemente impegnato a utilizzare i suoi spazi personali per portare un cambiamento positivo per le generazioni future“, si legge in una dichiarazione di Apple TV+.