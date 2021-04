Imola Formula 1 e il problema al sistema delle comunicazioni

La prima sessione di prove libere del GP Emilia Romagna, della durata di sessanta minuti, andata in scena questa mattina a Imola è stata caratterizzata da un guasto tecnico che la Formula 1 ha subito nel sistema delle comunicazioni. Un problema che ha coinvolto le radio dei team, le comunicazioni online e all’interno della direzione gara. A causa della mancanza delle immagini, i commissari faticavano a monitorare quanto accadeva in pista.

Coinvolto anche il sistema di monitoraggio dei limiti della pista. Nel corso della sessione sul circuito di Imola, molti piloti non sono riusciti a rimanere entro i limiti, senza essere sanzionati con l’eliminazione dei loro tempi cronometrati, a causa di questo guasto.

Tuttavia non si conosce il motivo del guasto, ma il fatto che alcuni piloti non sono stati in grado di comunicare con i propri ingegneri di pista, ha rischiato di causare un problema al livello della sicurezza. Lo si è visto nell’incidente accaduto durante la sessione tra Sergio Perez ed Esteban Ocon.

RED FLAG 🔴

The session is halted as Sergio Perez has a problem with his rear left wheel – and Esteban Ocon suffers collateral damage 👀

Both are out of their cars and their FP1 is over #ImolaGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/aZKrVqdAGm

— Formula 1 (@F1) April 16, 2021