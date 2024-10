Il robotaxi di Tesla ha già un concorrente molto agguerrito e più economico | Operativo da luglio ma nessuno sa nulla

Elon Musk ha spaccato il mercato con il Robotaxi di Tesla, tutti ne parlano. Eppure c’è già un competitor tanto agguerrito quanto economico.

Scusate il ritardo. Alla fine è arrivato dopo anni di false promesse e scadenze non rispettate. Adesso il Robotaxi è arrivato. Arrivato per davvero. Lo ha presentato direttamente il CEO di Tesla, un tronfio Elon Musk. Un veicolo destinato a diventare una pietra miliare della mobilità, per tutta una serie d considerazioni.

Il Robotaxi di Tesla è un veicolo autonomo appositamente costruito, privo di volante o pedali, il che significa che avrà bisogno dell’approvazione degli enti regolatori prima di entrare in produzione. Il design tanto futuristico quanto innovativo, con porte che si aprono verso l’alto come ali di farfalla e una piccola cabina con uno spazio sufficiente al massimo per due passeggeri. Un veicolo che si carica induttivamente, in modalità wireless.

Carrozzeria satinata e design compatto, la sua produzione dovrebbe iniziare nel 2026 e il costo aggirarsi sotto i 30.000 dollari. Due modelli in cantiere, Ys e Cybercab. Che si potranno chiamare tramite un’applicazione facilissima da usare.

All’inizio in California e in Texas, poi presumibilmente in tutti gli Stati Uniti e, perché no, il mondo intero. Elon Musk assicura che la macchina a guida completamente robotizzata è anche dieci volte più sicura di una normale. A quanto pare ha fatto proseliti.

La risposta a Elon Musk

Ovviamente la risposta cinese a Elon Musk non si è fatta attendere. All’hype creato dal numero uno di Tesla si contrappone Yichi 06. È un minivan elettrico creato congiuntamente da JMC e Apollo. Ha uno stile minimalista, porte posteriori scorrevoli, una striscia di luci posteriori singole e quattro posti all’interno. Le sue dimensioni sono 4765/1885/1715 mm, con un passo di 2830 mm.

Ha un singolo motore elettrico da 110 kW (147 CV) nell’asse anteriore. È alimentato da una batteria intercambiabile LFP. Il pacco di Yichi 06 può essere sostituito in tre minuti. Ma ci sono due caratteristiche che lo rendono unico.

40 sensori e 5 unità LiDAR

La prima è data dal sistema di guida autonoma Apollo, di sesta generazione. Il suo hardware comprende 40 sensori (incluse 5 unità LiDAR) e processori con una potenza di elaborazione di picco di 1200 TOPS. Secondo i funzionari di Baidu, il Google cinese “incaricato” delle consegne, supporta il sistema di guida autonoma L4 adatto a scenari complessi su strada. Di conseguenza, lo Yichi 06 può essere venduto senza volante all’interno.

La seconda? Il prezzo, più economico del Robotaxi di Tesla. Nell’ultimo Apollo Day 2024 dello scorso maggio, infatti, è stato ufficializzato che il suo costo è stato ridotto del 60%: 204.600 yuan, circa 28.950 dollari.