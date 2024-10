Ecco a cosa serve questo strano cilindro che si trova sul cruscotto | L’avrai già visto senza sapere cos’è

Voi lo sapete a cosa serve questo strano e misterioso cilindro che vedete qui in alto? Sono in molti ad averlo comprato e altrettanti ad averlo visto ma in pochi sanno effettivamente cosa sia.

Capita molto spesso di vedere oggetti misteriosi nei negozi di accessori per auto che raramente se ne conosce il significato, questo perché il mercato in questo settore è in continua evoluzione. Escono spesso oggetti utili che dovrebbero essere acquistati da tutti gli automobilisti.

Alcuni sono oggetti puramente decorativi, altri invece possono realmente salvare la vita e altri ancora sono di uso comune. Molte volte poi capita di trovare molteplici accessori anche nei negozi online, in quanto magari in quelli fisici non sono ancora arrivati.

Per questo oggi vogliamo parlarvi di questo strano e misterioso cilindro che molto spesso viene posizionato sul cruscotto delle automobili. Ma a cosa servirà secondo voi?

Gli accessori utili per la propria auto

Sono svariati gli accessori per le auto che i guidatori acquistano ogni anno che sia nei negozi fisici che in quelli online che valgono la pena di essere visionati. Ci sono quelli utili, come per esempio il porta cellulare o il caricatore wireless per lo smartphone e ancora il porta navigatore e così via.

C’è poi tutta la sezione inerente al trasporto per gli animali, per non parlare dei vari kit per la sicurezza e poi tutti i vari gadget anche personalizzabili che vengono disposti sia all’interno che all’esterno. Ricordatevi sempre che nessun accessorio dovrà mai limitare la visione durante la guida o per esempio coprire la targa e così via. Anche per gli adesivi da applicare sulla carrozzeria ci sono delle regole da rispettare qualora fossero messaggi pubblicitari.

Uno strano cilindro

Tra tutti i vari accessori e gadget che potreste comprare per la vostra automobile, c’è anche questo strano cilindro che si vede spesso su alcune auto, posto sul cruscotto, molto gettonato negli USA. È molto utile per la sicurezza del guidatore e dei vari passeggeri e sicuramente tutti quanti dovrebbero comprarlo, anche se in pochi lo conoscono.

Questo cilindro altri non è che un dispositivo che da una parte dispone di una lama per tagliare la cintura di sicurezza e dall’altra parte una punta in grado di rompere il vetro. Questo oggetto è molto utile in caso di incidente quando per tutta una serie di motivi dovete uscire dalla vettura il più velocemente possibile. Questo accessorio particolare si posiziona sul cruscotto ma ne esistono anche di altre forme sempre con lo stesso utilizzo. Vi riportiamo il video di un utente che l’ha acquistato, a prescindere dal fatto che sia in spagnolo, ve lo riportiamo soltanto per farvi vedere il suo funzionamento.