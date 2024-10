Converti il tuo vecchio Euro 3 in una fiammante ibrida plug-in | Il trucco per risparmiare 20.000€ in un’auto nuova

Dalla diesel all’Ibrida plug-in: il Kit Twin-E e la rivoluzione della mobilità. Un futuro elettrico per le auto diesel?

Le normative sempre più stringenti sulle emissioni e la crescente domanda di veicoli elettrici stanno spingendo molti proprietari di auto diesel a cercare soluzioni alternative. Una di queste è la conversione del proprio veicolo in un’ibrida plug-in. Il kit Twin-E si presenta come una soluzione innovativa e promettente in questo senso. Sviluppato dalla società francese Green Corp Konnection, questo kit promette di trasformare un’auto diesel in un’ibrida plug-in, offrendo numerosi vantaggi. Esistono altre soluzioni per ridurre l’impatto ambientale dei veicoli diesel, come l’installazione di impianti a GPL o metano. Tuttavia, il kit Twin E offre il vantaggio di trasformare il veicolo in un’ibrido plug-in, consentendo di sfruttare i benefici della mobilità elettrica.

Come funziona la conversione?

Il processo di conversione prevede l’installazione del kit Twin E, che include un motore elettrico, una batteria e la relativa elettronica di controllo. Il nuovo motore elettrico sostituisce parzialmente il motore a combustione interna. Come in quasi tutti i modelli ibridi la batteria accumula energia elettrica, che può essere ricaricata alla rete domestica o pubblica. Con l’installazione del kit Twin E anche l’impianto di cablaggio elettronico subisce modifiche sostanziali per gestire al meglio l’interazione tra i due motori e la batteria, ottimizzando le prestazioni del veicolo. L’installazione del kit ha diversi vantaggi da considerare. In pratica, il motore a combustione interna viene affiancato da un motore elettrico e da una batteria, creando un sistema di propulsione ibrido. Questo consente di ridurre drasticamente le emissioni inquinanti. Grazie alla possibilità di viaggiare in modalità puramente elettrica, soprattutto negli spostamenti urbani, si contribuisce a migliorare la qualità dell’aria.

Il futuro della mobilità

La conversione di veicoli diesel in ibridi plug-in rappresenta un passo importante verso una mobilità più sostenibile. Tuttavia, è fondamentale che questa tecnologia si sviluppi ulteriormente, con l’obiettivo di ridurre i costi e aumentare l’autonomia elettrica. La combinazione dei due motori permette di ottimizzare i consumi di carburante, riducendo le spese di gestione del veicolo. Non tutti i veicoli sono adatti alla conversione. È fondamentale verificare la compatibilità del proprio veicolo con il kit Twin E. L’installazione del Kit viene generalmente effettuata da officine specializzate e richiede un certo tempo. Sebbene il costo del kit sia inferiore rispetto all’acquisto di un’auto ibrida nuova, è comunque una spesa rilevante che si agita intorno ai 7500 euro.