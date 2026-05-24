GP Canada: l’ordine d’arrivo a Montreal

Kimi Antonelli trionfa a Montreal conquistando la sua quarta vittoria consecutiva ed inizia a distaccare Russell nella lotta per il mondiale

Kimi Antonelli continua a scrivere la storia: il pilota italiano conquista un’altra vittorianel GP del Canada dopo un duello serrato con George Russell. Il pilota inglese della Mercedes è stato molto sfortunato, essendo stato costretto al ritiro a causa di problemi tecnici. Completano il podio Lewis Hamilton e Max Verstappen, anche loro protagonisti di una bagarre durata diversi giri, che ha visto l’inglese uscire vincitore. I problemi tecnici sono stati i veri protagonisti dell’ordine d’arrivo nel GP del Canada: solo 16 vetture, infatti, sono riuscite a tagliare il traguardo con molti di loro che hanno subito più di un doppiaggio dal leader della gara.

Appena fuori dal podio si trova Charles Leclerc, protagonista di un weekend dove non ha mai trovato il feeling giusto con questa pista, ma è riuscito a limitare i danni ottenendo la quarta posizione. Quinto si piazza Isack Hadjar con la Red Bull. Al sesto posto troviamo Colapinto, grande protagonista con la sua Alpine. Completano la zona punti Lawson, Gasly, Sainz e Bearman. Weekend nero per la McLaren con Norris costretto al ritiro e Piastri fuori dalla zona punti. Anche l’Audi resta fuori dalla zona punti, infatti Hulkenberg e Bortoleto concludono al dodicesimo e tredicesimo posto. Continua il trend negativo di Aston Martin con Alonso costretto al ritiro.

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GP Canada : ordine di arrivo

1.Andrea Kimi Antonelli (Mercedes)

2.Lewis Hamilton (Ferrari)

3.Max Verstappen (Red Bull)

4.Charles Leclerc (Ferrari)

5.Isack Hadjar (Red Bull)

6.Franco Colapinto (Alpine)

7.Liam Lawson (Racing Bulls)

8.Pierre Gasly (Alpine)

9.Carlos Sainz Jr. (Williams)

10.Oliver Bearman (Haas)

11.Oscar Piastri (McLaren)

12.Nico Hülkenberg (Audi)

13.Gabriel Bortoleto (Audi)

14.Esteban Ocon (Haas)

15.Lance Stroll (Aston Martin)

16.Valtteri Bottas (Cadillac)

Ritirati: Sergio Pérez, Lando Norris, George Russell, Fernando Alonso, Alex Albon, Arvid Lindblad