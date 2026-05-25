GP Canada, Colapinto: “Sono felice e orgoglioso”

Franco Colapinto conclude al sesto posto al GP del Canada

Franco Colapinto chiude in maniera positiva il GP del Canada, conquistando un ottimo sesto posto. La gara sul circuito canadese è stata segnata da diversi problemi tecnici, tra cui i ritiri della Mercedes di George Russell e la McLaren di Lando Norris. Solo 16 vetture sono riuscite a vedere la bandiera a scacchi.

A trarne beneficio da questo è stato Colapinto, autore di un fine settimana molto positivo, iniziato con l’accesso in Q3 nelle qualifiche del sabato. In gara, complice un’ottima partenza, riesce a massimizzare il risultato chiudendo al sesto posto e portando punti preziosi al team. Insieme al compagno di squadra, Pierre Gasly, che ha concluso in ottava posizione.

SENSATIONAL DRIVE FRANCO!!! THAT’S HIS BEST EVER FINISH IN FORMULA ONE… AGAIN! pic.twitter.com/W2PrN0BVYk — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) May 24, 2026

La soddisfazione del pilota argentino

Al termine della gara, il pilota argentino ha raccontato le soddisfazioni del weekend appena concluso. “Sono davvero orgoglioso. Abbiamo fatto un lavoro incredibile come squadra a massimizzare tutto. La partenza era molto buona e siamo riusciti a mantenere la posizione”.

“Ovviamente, non è un’ottima sensazione guadagnare posizione a causa dei problemi degli altri. Ma siamo stati davanti per tutto il weekend e credo che in ogni sessione siamo riusciti a ottenere il massimo di quello che la vettura poteva fare”.

Un miglior risultato stagionale, che ha contribuito a far concludere al team Alpine un ottimo weekend. Insieme al risultato del compagno di squadra, Gasly. “Alla fine abbiamo ottenuto il sesto posto. Gasly ha concluso ottavo quindi ottimi punti per il team. È stato il mio miglior risultato stagione, di conseguenza sono felice e orgoglioso di quello che abbiamo fatto”.

Riguardo all’approccio con gli altri team, il giovane ventiduenne ha dichiarato che la squadra deve ancora migliorare. “I top team sono ancora molto veloci. Hanno dimostrato di esserlo, soprattutto in qualifica. Quindi dobbiamo continuare a lavorare e a migliorare”.