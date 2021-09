Il marchio 007 correrà a Monza sulle due Aston Martin

In occasione dell’imminente uscita del nuovo film “No Time To Die”, il team di Formula 1 aggiungerà un interessante dettaglio sulle sue monoposto

Il marchio britannico di auto di lusso è da oltre un secolo indissolubilmente legato alla fama dei film sull’agente segreto James Bond. Le vetture Aston Martin sono sempre state uno dei simboli principali delle pellicole cinematografiche sul celeberrimo agente 007. Continuando ad esserlo anche nel nuovo film “No Time To Die”, in uscita alla fine di questo mese. E il rapporto tra i due colossi britannici si estende anche sulle piste di Formula 1, dove il team Aston Martin ha deciso di rendere omaggio a Bond con un particolare speciale aggiunto alle loro monoposto.

Per l’imminente Gran Premio d’Italia, infatti, le vetture guidate da Stroll e Vettel mostreranno il logo 007 sulla loro fiancata, mentre i camper e le unità d’ospitalità dell’Aston Martin porteranno la grafica e l’iconografia di James Bond. Inoltre, i due piloti parteciperanno a un video in cui gareggeranno l’uno contro l’altro per costruire una versione Lego dell’iconica Aston Martin DB5. Mentre il team ha collaborato con il regista Daniel Kleinman e il compositore David Arnold su uno spot ispirato all’agente segreto.

ASTON MARTIN E 007, UN SODALIZIO DI SUCCESSO

“L’Aston Martin fa parte del DNA di Bond,” ha dichiarato Kleinman “E’ una partnership che non ha bisogno di spiegazioni. Quindi è stato molto divertente fondere insieme questi due mondi. Spero che creerà molto entusiasmo prima dell’uscita del film“. Non è la prima volta, d’altronde, che l’universo cinematografico e quello delle corse legato al marchio Aston Martin si incontrano quest’anno. L’attore che attualmente interpreta Bond, Daniel Craig, ha infatti partecipato all’evento di lancio del team di Formula 1.

E l’evento stesso è stato presentato da Gemma Arterton, la “Bond girl” del film “Quantum of Solace”. Senza elencare le diverse collaborazioni avvenute anche negli scorsi anni tra il marchio automobilistico e i film di James Bond. Ma le due Aston Martin non saranno le uniche, questo fine settimana, a correre con una nuova speciale livrea. Anche l’Alfa Romeo, infatti, ha aggiunto dei particolari per onorare le radici italiane del team.