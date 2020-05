Il debutto di Sebastian Vettel nelle gare virtuali

Sebastian Vettel ha debuttato nel mondo delle corse virtuali con una prestazione discreta nel Legends Trophy organizzato da The Race nella serata di sabato scorso.

Questo appuntamento del Legends Trophy si è svolto sul circuito di Sepang e la monoposto utilizzata è stata la Brabham BT44B.

Nella prima gara, il pilota tedesco si è piazzato quindicesimo.

Nella seconda manche, Sebastian era partito settimo per poi ritrovarsi addirittura quarto, salvo poi commettere un lieve errore che ha compromesso la sua gara.

Un buon debutto che apre sicuramente a future apparizioni virtuali da parte del pilota tedesco.

This opera is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 Unported License