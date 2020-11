Il Covid colpisce la Williams: sostituito parte del personale in vista del GP di Turchia

La Williams è costretta a rinunciare a parte dello staff per il prossimo Gran Premio di Turchia, dopo che diversi membri del team sono risultati positivi al Covid-19

Il Covid colpisce il team Williams, che nel prossimo Gran Premio di Turchia dovrà rinunciare a parte del suo staff. A seguito del Gran Premio dell’Emilia Romagna sono stati riscontrati alcuni casi positivi all’interno dello staff. Questo ha costretto la scuderia a sostituirli con elementi in arrivo dalla factory. Ricordiamo che secondo il protocollo, non solo i positivi ma anche le persone che sono state a stretto contatto con essi devono rimanere isolati per dieci giorni.

Una defezione che non aiuterà la scuderia di Grove nella trasferta turca ma non va a mettere in discussione la partecipazione del team al prossimo evento. Nel comunicato, la squadra britannica ha dichiarato: “Dalla Williams annunciamo che abbiamo avuto diversi soggetti positivi al Covid-19.”

“Non entreremo nei dettagli chi si tratta, ma confermiamo che stanno tutti seguendo le linee guida FIA per garantire gli standard di sicurezza. Inoltre, anche altri membri del team che erano a loro diretto contatto, sono isolati per la prevenzione.”

“Di conseguenza, seguiremo i nostri protocolli interni e quindi il personale in fabbrica sostituirà i positivi per il prossimo Gran Premio di Turchia. Ci auguriamo che capiate che non daremo ulteriori informazioni sugli aspetti positivi. Ringraziamo il personale della fabbrica che si recherà in Turchia per il suo grande supporto in questi tempi difficili.”

Williams che arriva da un Gran Premio di Emilia Romagna che ha lasciato il team con l’amaro in bocca. George Russell ha sciupato la chance di conquistare il primo punto del team in questa stagione. Quello del pilota britannico è stato un errore ingenuo, essendo finito a muro sotto regime di safety car, quando si trovava in decima posizione. Da Russell, in settimana, è stata scritta una lettera di scuse al team.