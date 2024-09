Il CEO di Ford va in Cina e rimane scioccato: “l’industria automotive corre un rischio esistenziale”

Un rischio non indifferente quello che il CEO Ford ha riscontrato andando in Cina. Un vero e proprio shock per lui e non solo.

Il mondo automobilistico sta affrontando un momento veramente molto delicato. Riuscire a mettere insieme i pezzi di un mercato che sembra sempre sull’orlo del precipizio, non è mai semplice come si possa pensare.

A rendersene conto sono tutte le case automobilistiche che stanno lavorando duramente per riuscire a risolvere in un modo in un altro una situazione di stallo. Le automobile devono andare avanti, devono proprio dire, lo sviluppo tecnologico chiede alle case uno sforzo molto importante. Di contro, però, gli automobilisti non sembrano essere inclini a spendere denaro, queste auto elettriche ancora non piacciono e sono troppo costose

Ford è tra le case automobilistiche di spicco del panorama mondiale. La sua è una storia importante e se anche il suo CEO si è reso conto dopo l’ultimo viaggio in Cina, che la situazione è estremamente critica.

La preoccupazione arriva quindi dall’oriente. Le dichiarazioni arrivano dal Wall Street Journal che di recente ha provveduto ad intervistare proprio il capo Ford. L’azienda sta affrontando un momento veramente cruciale, e deve riuscire ad avanzare rapidamente nella transizione ai veicoli elettrici.

Dalla Cina arriva il dominio

Ce ne siamo accorti tutti, dalla Cina sta arrivando il vero e proprio terrore per il mondo automobilistico. Lo Stato è in grado di immettere sul mercato nelle automobili ad un prezzo veramente ridotto. Sembra che questo sia l’unico elemento che viene valutato da chi attualmente procede con l’acquisto di una nuova vettura.

Questo è il motivo per cui il CEO Ford ma quello che ha visto la situazione preoccupante, specchio di tutti i problemi che hanno i marchi automobilistici tradizionali tanto statunitensi quanti europei, Ford compreso.

Le dichiarazioni del capo Ford

Secondo Jim Farley quello che arriva dalla Cina è un rischio essenziale per via del rapido progresso che i produttori dei veicoli riescono a inserire all’interno delle loro automobili elettriche.le tecnologie che vengono applicate sono estremamente avanzate rispetto a quelle che attualmente vengono invece utilizzate per tutte le altre case automobilistiche.

Osservazioni che hanno spinto il produttori cinesi ad avanzare con una velocità veramente importante, per paura che in qualche modo gli altri marchi possono recuperare territorio. In tale prospettiva sembra essere chiaro che il prezzo non è l’unico elemento che spingerà gli automobilisti ad acquistare dalla Cina, anche in futuro.