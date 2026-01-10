Il 2026 in McLaren: Norris e Piastri lotteranno ad armi pari

Asse Norris-Piastri: nessun primo pilota nella scuderia di Woking

La McLaren, dopo aver conquistato il mondiale costruttori e quello piloti grazie al binomio Norris-Piastri, per il 2026 punta sulla continuità. Infatti, in una Formula 1 spesso segnata da lotte e gerarchie interne, la casa di Woking va controcorrente. “Ci impegneremo a dare ad entrambi i piloti uguali opportunità per vincere”, dichiara Zak Brown. Nessun primo pilota nel 2026 ma entrambi avranno armi pari nella lotta per il mondiale.

La McLaren, che nel 2025 ha saputo mettere in pista una monoposto competitiva, ha infatti rappresentato un importante trampolino di lancio per entrambi gli atleti. Da un lato Oscar Piastri che, a parte alcune ma piuttosto importanti sbavature tecniche, si è mostrato un pilota freddo e dotato di potenziale per puntare ai vertici della classifica. Dall’altro Lando Norris, che quest’anno correrà con il numero uno. Il neo campione del mondo, dopo una lotta serrata con Max Verstappen e lo stesso compagno di squadra, si è aggiudicato il primo titolo mondiale in carriera, dimostrando di aver fatto passi da gigante rispetto agli anni precedenti. Un rapporto, quello tra i due piloti Papaya, fatto di rispetto e sana competizione ma che non ha mancato di far parlare di sé.

Le “Papaya Rules”

Tra le tensioni accumulate in gara e le Papaya Rules, che spesso hanno comportato confusione, la loro amicizia è sembrata vacillare a più riprese tanto che in molti li hanno definiti ai ferri corti. Basti pensare al Gran Premio del Canada, all’inizio gara di Singapore o al controverso “scambio di posizione” ordinato in casa McLaren a Monza. Episodi che hanno alimentato voci di rottura all’interno della scuderia.

Ma nonostante ciò, i due piloti hanno tenuto a dichiarare il rispetto e l’amicizia che li lega fuori dalla pista. Nella Formula 1 contemporanea, Norris e Piastri, cona la McLaren nel suo complesso, rappresentano un duo competitivo e temibile ma pur sempre attento all’armonia interna. Alla luce dei risultati, quella di Brown sembra quindi una strategia vincente ma sarà abbastanza per fermare gli avversari anche quest’anno?

di Greta Verderosa