Idea Russell per la Red Bull. E George non chiude la porta

Helmut Marko apre la porta, George Russell non la chiude. Nasce così una suggestione di mercato che avrebbe del clamoroso.

La Mercedes non può più perdere tempo. Questa è, in estrema sintesi, la morale della telenovela di mercato che sta impazzando nel paddock nelle ultime ore. Se per un qualsiasi motivo dovesse sfumare il passaggio di Russell in Mercedes nel 2022, ecco che la Red Bull sarebbe pronta ad approfittarne.

L’ipotesi è stata lanciata da Helmut Marko “Russell è senza dubbio un pilota da tenere d’occhio e su cui puntare alla luce degli ottimi risultati che sta ottenendo con la Williams. Se la Mercedes non dovesse prenderlo ne sarei molto sorpreso, dipende tutto da loro.”

Un attestato di stima, magari anche una porta aperta, se vogliamo osare e scavare tra i pensieri del dirigente Red Bull. Fatto sta che, nel corso della giornata, intervenuto in un podcast, quella porta George Russell non l’ha chiusa. “Cerco sempre di tenere aperta ogni relazione. Non sono una persona a cui piace chiudere le porte. Se qualcuno mi parlasse di una prospettiva futura, non direi di no. Non si sa mai cosa succederà in futuro”.

Forse un modo per mettere pressione allo stesso Toto Wolff. Con lo stesso Russell, che per la prima volta nel corso di questa lunga trattativa, strizza l’occhio nei confronti di un team rivale. Un matrimonio che sembrava cosa fatta potrebbe improvvisamente tornare in discussione? Solo il tempo potrà dircelo.

Ma è ormai evidente a tutti che un pilota con un talento così cristallino non possa continuare a correre in Williams per il resto dei suoi giorni. Dopo tre anni in Formula 1 Russell è ormai pronto per il salto di qualità della sua carriera. E se Mercedes dovesse continuare a tergiversare, non c’è dubbio che molti altri team cercheranno di prenderlo.