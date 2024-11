I tre pulsanti segreti nelle auto della regina Elisabetta: le richieste più bizzarre di sua maestà ai meccanici

Quanti di voi conoscono i tre pulsanti segreti che la regina Elisabetta II aveva fatto installare nella sua auto? Ecco le richieste più particolari fatte ai meccanici reali.

La regina Elisabetta II ci aveva abituati a un tipo di regnanti sempre in perfetta salute quasi immortali, oseremmo dire. Con la sua classe e la sua caparbietà, sua Maestà era arrivata alla veneranda età di 96 anni con una grinta inaudita.

Il suo ricordo vivrà per sempre nel cuore dei suoi sudditi ma anche in quello dei suoi fan di tutto il mondo. A prescindere dalla fazione politica di appartenenza, è innegabile che il personaggio di Queen Elizabeth ha dato molto lustro alla corona britannica.

Per questo non stupisce il fatto che chi ha avuto a che fare con lei nel corso del suo regno, abbia ancora aneddoti divertenti da raccontare, portandoli a conoscenza di noi tutti. Ecco quali sono i tre pulsanti segreti che sua Altezza, ha chiesto ai meccanici reali di installare sulla sua auto.

Le parole rilasciate sulla regina Elisabetta II

Oltre all’aneddoto dell’auto, anche l’assistente personale della regina Elisabetta II, Samantha Cohen, ha voluto rilasciare curiosi aneddoti sulla sua ex datrice di lavoro al Sunday Times. La collaboratrice che ha lavorato fianco a fianco alla monarca per 18 anni, ha speso parole molto lodevoli verso di lei, definendola come una persona molto simpatica e per niente Diva, come succede a molti che hanno il potere.

In merito alle sue passioni ha rivelato: “Era una donna determinata: guidava le sue auto a tutta velocità per Balmoral…”, amando anche molto andare a cavallo e far sentire tutti a proprio agio, sia che si trattassero di membri reali che dipendenti.

Le richieste della regina in merito alla sua auto

Oltre alla rivelazione rilasciata da Samantha Cohen, anche uno degli ingegneri che lavorava per la regina Elisabetta II ha voluto raccontare un curioso aneddoto sulla mamma di re Carlo II. In pratica la monarca ha sempre personalizzato tutte le sue auto, in quanto la sua passione era verso le Jaguar, Land Rover, Bentley e Aston Martin.

Tra le richieste più particolari che la regina ha chiesto ai meccanici ci fu sicuramente l’installazione delle statuine in metallo raffiguranti i suoi amati cani corgi, su tutte le auto e ancora la richiesta di posizionare tre pulsanti segreti sul lato del sedile dove sedeva lei che svolgevano tre semplici comandi: fermarsi, andare piano o partire immediatamente. In questa maniera, in base alle richieste della monarca, l’autista sapeva sempre che cosa fare, senza bisogno di comunicare. Uno dei veicoli amati di Elisabetta II è attualmente all’asta con un prezzo di partenza di 96.000 euro.