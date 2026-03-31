I piloti saranno esausti a causa del regolamento 2026

Il regolamento 2026 potrebbe portare i piloti ad essere esausti

Alex Brundle, analista televisivo di Formula 1 e pilota automobilistico, afferma che i piloti potranno essere esausti a fine stagione per via del regolamento 2026. Questo perché vengono spinti al limite delle loro capacità mentali durante le gare, poiché le vetture sono molto più difficili da gestire. Inoltre, sempre secondo Brundle, i piloti sono sottoposti ad un immenso stress mentale durante i Gran Premi. “Ogni pilota che viene a trovarci è esausto”, racconta Brundle. “Lo si vede negli occhi dei piloti quanto lavorano duramente. Fanno un ottimo lavoro”.

Jacques Villeneuve, campione di Formula 1 nel 1997, che si era aggiunto a F1 TV per l’analisi post-gara, ha aggiunto: “Non è una questione fisica. È dispendio mentale“. “È necessaria tutta l’energia e la concentrazione possibile, perché fisicamente le macchine non sono veloci rispetto allo scorso anno”, ha detto l’ex pilota. “Si tratta di una questione mentalmente estenuante“. Le nuove regolamentazioni hanno introdotto vetture molto più complesse. Queste sono dotate di sistemi di recupero energetico, modalità di sorpasso, pulsante di accelerazione e altre innovazioni.

Alla conversazione, poi, si è unito anche Damon Hill, campione del mondo del 1996 ed ex compagno di squadra di Villeneuve in Williams. Gli è stata chiesta un’opinione da pilota sulla fatica che stanno affrontando i piloti attuali. “Non posso immaginare cosa stiano affrontando. Quando lo facevamo noi era molto più facile“, ha dichiarato il britannico. “Sono sommersi di cose a cui pensare. Penso sia come fare due cose contemporaneamente, è estremamente estenuante”, ha concluso.

Lawson: “Troppe cose a cui pensare, è stata dura”

Liam Lawson, pilota Racing Bulls, ha ammesso di essere mentalmente esausto dopo il Gran Premio del Giappone. Il neozelandese ha sottolineato la grande quantità di cose a cui i piloti devono pensare al volante delle nuove vetture. “Tutto sommato sto bene, anche se un po’ esausto”, ha esordito Lawson dopo la gara. “Quest’anno è molto intenso. Ci sono tante cose a cui pensare e stare attenti quando si guida. Quindi è stata una gara piuttosto dura“, ha concluso ai microfoni di F1 TV.