Ferrari torna in pista: test al Mugello con la SF-25

La Ferrari non si ferma, dopo il GP del Giappone, la scuderia ha deciso di ritornare in pista con una sessione di test al Mugello con la SF-25

Nella giornata di mercoledì, il circuito del Mugello ospiterà la Ferrari con una sessione di test fondamentale con la SF-25.Questa sessione non vedrà impegnati i piloti titolari, ma si concentrerà sul lavoro dei piloti di riserva, figure chiave per lo sviluppo tecnico e la correlazione dei dati con il simulatore. Il test programmato in Toscana rientra nel programma TPC. Grazie a una recente modifica del regolamento FIA, dovuta all’introduzione del nuovo regolamento, le squadre possono ora utilizzare le vetture dello scorso anno.

Al volante sul tracciato di proprietà della Ferrari si alterneranno Antonio Giovinazzi, Arthur Leclerc e Antonio Fuoco. Nonostante si tratti di “vetture precedenti”, il chilometraggio accumulato è vitale. Infatti con la cancellazione dei GP di Bahrain e Arabia Saudita, la Ferrari ha scelto di non lasciare nulla al caso, mantenendo alto il ritmo operativo. Il lavoro svolto dai collaudatori servirà a validare nuove soluzioni software e setup che potrebbero essere cruciali per la ripresa del campionato a Miami, prevista per il 3 maggio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Scuderia Ferrari HP (@scuderiaferrari)

Il test a Monza e il debutto dell’Ala Macarena

Le indiscrezioni confermano che Ferrari ha già pianificato un secondo appuntamento in pista per il 21 aprile a Monza. In quell’occasione si tratterà di un Filming Day, dove torneranno in macchina Leclerc e Hamilton. Gli obiettivi principali del test di Monza saranno due. Testare l’efficienza energetica, poiché Monza è il tempio della velocità, perfetto per valutare il recupero di energia e validare l’ala “Macarena”. La soluzione aerodinamica rivoluzionaria che debutterà ufficialmente a Miami per migliorare la velocità di punta e la gestione dei flussi.

La scelta di girare al Mugello dimostra la reattività della gestione di Frédéric Vasseur. In una Formula 1 dove i test privati sono ridotti all’osso,bisogna sfruttare ogni finestra regolamentare per far girare i propri piloti e raccogliere dati reali. Perché come dichiarato da Vasseur, lo sviluppo è l’unica strada per colmare il gap con i rivali e puntare ai primi posti del mondiale.