Ecco tutte quelle che sono le 4×4 migliori del mercato con le ridotte, sono perfette per usarle offroad.

Ma tu li conosci i 4×4 con le ridotte? Si tratta di una categoria completamente diversa da tutte le altre rispetto alle automobili che conosciamo e che vediamo comunemente in strada. Si tratta di vetture che sono progettate per affrontare dei terreni difficili ed estremi. In questi specifici casi il classico SUV potrebbe non essere sufficiente.

Quindi, per tutti coloro che amano guidare la propria vettura su strade disconnesse, queste potrebbero essere le automobili perfette. Trovarle in grado di offrire elevate prestazioni, è semplice come si possa pensare.

Quando si parla di riduttore, ci si riferisce a un sistema di ingranaggi che è posto all’estremità del cambio del veicolo e che è in grado di aumentare la coppia mentre rallenta, consentendo quindi di intervenire lentamente e di controllare in maniera semplice l’automobile. Insomma una tipologia di cambio che permette di controllare l’auto senza perdere in sicurezza.

Tante le case hanno deciso di proporre automobili di questo tipo, alcune sono diventate preferite degli automobilisti. Andiamo a scoprire a loro che direzione dovrebbero orientarsi i tuoi acquisti nel caso in cui stessi cercando ora 4 × 4 ma con le ridotte.

Come funziona la guida con le ridotte

Quindi le ridotte venderebbero la vettura più semplice da governare e quindi molto più sicura, soprattutto sulle strade disconnesse. Il funzionamento si basa su una sorta di modifica che è stata apportata al rapporto di trasmissione andando ad inserire gli ingranaggi che di solito continuiamo sulle altre vetture.

Troveremo la modalità 2H che va a disattivare la reazione integrale ed è utile quando si percorrono le strade in condizioni normali, la modalità 4H attiva la trazione integrale ed è perfetta per le offroad leggere, la modalità 4L offre trazioni integrale per la bassa velocità e coppie elevate, infine la modalità N si utilizza per trinare il veicolo scollegando il cambio.

Quali sono le migliori in commercio

È il momento di rispondere alla domanda, quali siano le migliori in commercio, innanzitutto la Ford Ranger Raptor, date prestazioni con un cambio a due velocità e molte modalità di guida, si adatta a diverse tipologie di terreno. La Land Rover Defender una vera e propria cura del mondo dei fuoristrada il sistema Terrain Response 2 permette al veicolo regolare automaticamente il suo comportamento in base al terreno.

Sorella della Defender, la Land Rover Discovery anche essa molto apprezzata gli avanzi del fuoristrada infine la Jeep Wrangler include il suo funzionamento si basa sulla scatola di trasferimento Select-Trac che permette di bloccare il differenziale le sospensioni specializzate, andando ad agire nella maniera migliore sui terreni disconnessi.