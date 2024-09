Se hai quest’auto attenzione alla sua telecamera posteriore: è la preferita dai ladri, un motivo c’è

Se avete questo modello di auto fate molta attenzione alla sua telecamera posteriore in quanto è la preferita dei ladri. C’è un motivo se cercano di rubartela da “sotto il naso”.

Nell’era della tecnologia, del Progresso, dell’IA è normale che questi miglioramenti coinvolgano un po’ tutti i settori e sicuramente le automobili non sono escluse. Nel corso degli anni abbiamo visto diversi cambiamenti nei veicoli a motore.

Sensori più intelligenti, auto che ti aiutano a parcheggiare, comandi vocali e così via. Sicuramente l’installazione delle telecamere con i relativi sensori nelle auto è uno di quegli optional molto amati dagli utenti in quanto il parcheggio non è mai stato così semplice, soprattutto per quelle angolazioni considerate “morte” negli specchietti che non ti mostrano esattamente la realtà dei fatti che ti circondano.

Diciamocelo poi, con tutti questi monopattini alla mercè di tutti non è facile oggi giorno guidare senza avere l’ansia. C’è da dire che anche i ladri non rendono facile la vita dell’automobilista, sempre pronti a danneggiare auto acquistate con tanta fatica per i loro scopi illeciti e purtroppo questo modello di automobile non se la sta passando per nulla bene, soprattutto la sua telecamera posteriore. Sveliamo nel dettaglio di cosa stiamo parlando.

Il problema delle telecamere in auto

I modelli più recenti dispongono delle telecamere con relativi sensori sonori che aiutano l’automobilista a parcheggiare anche nelle situazioni più disperate. Per non parlare di quei modelli dove il parcheggio avviene in autonomia dell’auto senza l’aiuto del guidatore. Siamo sicuri che a lungo andare sarà sempre più avanzata, arrivando perfino alle auto che guidano da sole, stile Io Robot con Will Smith.

C’è da dire però che nel momento in cui ci si abitua a questi optional, molti hanno rivelato di fare fatica a riabituarsi a parcheggiare “da soli”, qualora dovessero cambiare automobile. Ecco perché sarebbe consigliabile usare ovviamente tutti gli aiuti che la tecnologia ci mette a nostra disposizione senza però spegnere del tutto il nostro cervello, continuando a utilizzare anche i nostri sensi che non è mai sbagliato.

Un’auto bersagliata

Come possiamo leggere dal sito motor.elpais.com, alcuni possessori dell’auto Renault Captur, in quanto la polizia francese, fatto dove si è verificato maggiormente, non parla di impennata dei casi, ha dovuto pagare parecchio dopo la visita sgradita dei ladri. Per il momento secondo quanto comunicato da un’officina meccanica del posto sono stati già 20 i malcapitati di questa sciagura.

In pratica i ladri hanno preso di mira quest’auto o meglio la sua telecamera posteriore posizionata sul logo dell’auto, in quanto facilmente riutilizzabile su altri modelli sempre del noto brand, precisamente la Renault Clio V, Renault Mégane IV e Renault Arkana e anche su alcuni modelli della Nissan. Oltre a questo, come leggiamo sul sito un altro motivo potrebbe essere la mancanza di pezzi di ricambio o il prezzo. Una telecamera posteriore della Renault arriva a costare anche 170 euro, in questo modo i ladri hanno un pezzo gratis, mentre le vittime si sono viste addebitare anche una cifra di 1400 euro per riparare la propria auto dal danno del furto.