I fan mostrano sostegno a Hamilton e Leclerc

I fan mostrano sostegno a Leclerc e Hamilton in seguito alle parole di Elkann

In seguito alle parole pronunciate da John Elkann, i fan della Formula 1 hanno espresso il loro sostegno ai due piloti Ferrari, Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Elkann, in seguito al doppio ritiro subito al Gran Premio del Brasile ha rivolto delle critiche ai due piloti. Il presidente della scuderia italiana ha dichiarato che il duo avrebbe dovuto parlare di meno e concentrarsi sulla guida, in quanto la squadra è in lotta per la seconda posizione nel campionato costruttori.

La risposta dei due piloti Ferrari

In replica a quanto detto da Elkann, Hamilton e Leclerc hanno condiviso sui social media dei post con risposta provocatoria. Il pilota britannico ha scritto: “Io sostegno la squadra. Io sostengo me stesso e non mi arrenderò. Nè ora, nè allora, nè mai”. Il suo compagno di squadra ha invece preferito rispondere alla dichiarazione del quarantanovenne che faceva riferimento alla mancanza di unità all’interno del team. “Ora è in salita ed è chiaro che solo l’unità può aiutarci a ribaltare la situazione nelle ultime 3 gare. Daremo tutto, come sempre”, ha scritto il pilota monegasco

La Ferrari è scesa al quarto posto nel campionato costruttori a causa del doppio ritiro subito a Interlagos e con solo 3 gare da disputare in questo finale di stagione. Il team di Maranello è attualmente a 36 punti di distacco dalla Mercedes, seconda in classifica, e a 4 punti dalla Red Bull, che occupa la terza posizione.

Il sostegno dei fan a Hamilton e Leclerc

La maggior parte dei fan della Formula 1, in risposta alle dichiarazioni del presidente, ha mostrato sostegno ai due piloti del team di Maranello. Di recente, RacingNews365 ha svolto un sondaggio per comprendere in quanti sarebbero stati a favore della coppia di piloti e quanti a favore del presidente. I risultati hanno rivelato un 85% a favore del primo e un 15% a favore del secondo.