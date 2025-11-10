GP Brasile: Elkann contro i piloti Ferrari!

Forti critiche ai piloti Ferrari dopo il GP del Brasile

Il presidente della Ferrari, John Elkann, ha commentato il deludente Gran Premio del Brasile che ha portato la scuderia di Maranello dal secondo al quarto posto nella classifica costruttori. Ha affermato che i piloti Charles Leclerc e Lewis Hamilton devono concentrarsi sulla guida e parlare meno.

«Abbiamo vinto i titoli mondiali di Endurance a Bahrain, è stata una sensazione straordinaria. Vittoria sia costruttori che piloti mostra che quando la Ferrari è unita, quando tutti lavorano insieme, possiamo ottenere davvero grandi cose», ha dichiarato Elkann in un’intervista.

«Il Brasile è stata una grande delusione. Guardando al campionato di Formula 1, possiamo dire che abbiamo i nostri meccanici, che stanno praticamente vincendo il campionato con le loro prestazioni e tutto quello che è stato fatto nei pit-stop. I nostri ingegneri hanno senza dubbio migliorato la vettura. Ma per quanto riguarda il resto, non è ancora al livello».

«E sicuramente abbiamo dei piloti che devono concentrarsi sulla guida e parlare meno. Abbiamo ancora gare importanti davanti, e non è impossibile ottenere il secondo posto [nel costruttori]. Questo è il messaggio più importante, perché il Bahrain stesso è la dimostrazione che, quando tutti in Ferrari lavorano insieme, vinciamo».

Rimonta possibile per Ferrari?

Arrivando al weekend del Gran Premio del Brasile, la Ferrari era seconda nella classifica costruttori. Una qualifica sprint mista aveva visto Leclerc e Hamilton partire rispettivamente dall’ottava e undicesima posizione; pur riuscendo a salire in quinta e settima, non sono stati in grado di contenere la rimonta della Mercedes, che ha superato la Ferrari nella classifica con due arrivi secondo e terzo.

Purtroppo per la squadra guidata da Fred Vasseur, il weekend è ulteriormente peggiorato. Leclerc, partito terzo in griglia, ha dovuto ritirarsi dopo un contatto con Andrea Kimi Antonelli e Oscar Piastri. Hamilton, che era partito 13°, si è ritirato a sua volta a causa di danni subiti nei primi giri dopo collisioni con Carlos Sainz e Franco Colapinto. Il doppio ritiro, combinato con una grande rimonta del Max Verstappen della Red Bull Racing, partito dal fondo della griglia e arrivato terzo, ha portato la Ferrari al quarto posto nella classifica costruttori al termine del weekend.

Hamilton, in particolare, è stato severo nel suo resoconto del weekend: «È un incubo», ha detto dopo la corsa. «Lo vivo da un po’. Il passaggio dal sogno di guidare per questa squadra incredibile all’incubo dei risultati che abbiamo avuto. Gli alti e bassi. È una sfida. Domani mi rialzerò. Continuerò ad allenarmi. Continuerò a lavorare con il team. Volevo davvero dare loro dei buoni punti questo weekend ma tornerò più forte possibile nella prossima gara e cercherò di recuperare».

Con tre gare ancora da disputare, la lotta per il secondo posto nel campionato costruttori è serrata, con 36 punti a dividere Mercedes, Red Bull e Ferrari.