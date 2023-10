Horner risponde alle provocazioni di Hamilton su Perez

In Messico i riflettori sono puntati sull’eroe di casa, e quindi soprattutto sulle difficoltà di questa stagione: Horner fa chiarezza sulla situazione di Perez

Alla vigilia del Gran Premio del Messico, Christian Horner torna a parlare dell’anello debole della scuderia vincitrice del titolo costruttori di quest’anno: Sergio Perez non è stato all’altezza di ciò che ci si aspettava dal compagno di squadra del pilota più dominante del momento. E tutto questo ha portato addirittura a parlare di un possibile ritiro del messicano.

Dopo aver smentito l’eventualità di un ritiro, il team principal della Red Bull ha posto alta l’asticella di Perez per questo weekend. Con dei buoni risultati nella giornata di ieri (terzo e quinto nelle prove libere 1 e 2), ci si aspetta che Perez approfitti dell’energia del proprio paese per ambire a ottimi risultati. “Ha avuto una buona gara ad Austin lo scorso fine settimana. E spero che riesca a ritrovare quella forma anche per questo weekend.” ha affermato Horner. “Ha iniziato bene nelle FP1, ha molto supporto da casa qui. Quindi speriamo che possa sfruttare l’energia del pubblico“.

There were some moody moments in FP2 today 🌧️ Let’s see if tomorrow has clearer skies 🌤️#F1 #RedBullRacing #MexicoGP pic.twitter.com/WWllau9zL0 — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) October 28, 2023

LE PROVOCAZIONI DI HAMILTON: HORNER RISPONDE

Ad aver fatto scalpore sono anche delle recenti dichiarazioni rilasciate da Hamilton nella giornata di giovedì. In cui il sette volte campione del mondo ha affermato di ritenere che la Red Bull non stia dando abbastanza supporto al messicano. “E’ molto bello che Lewis abbia così tanta cura per Perez quando, solo poche settimane fa, metteva in dubbio la validità del compagno di squadra di Max.” ha commentato Horner. Facendo riferimento a delle passate dichiarazioni di Hamilton, secondo cui Verstappen avrebbe sfidato compagni di squadra meno forti rispetto a quelli affrontati da lui durante la sua carriera.

“Ma ci sono sempre delle voci che circolano in questo paddock. Soprattutto quando c’è ben poco di cui scrivere.” ha dichiarato Horner. “Perez ha un ottimo rapporto con la squadra, un forte rapporto con il suo compagno di squadra. E vogliamo vederlo finire secondo in campionato, cosa che non abbiamo mai ottenuto prima: una doppietta nel campionato piloti“.

Constructors’ Championship 👉 Complete ☑️ pic.twitter.com/OefiHo6sa2 — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) September 24, 2023



Nonostante abbiano ormai già reclamato entrambi i titoli mondiali, l’ambizione per la vittoria non si spegne a Milton Keynes. “In pista siamo assolutamente concentrati sulle quattro gare rimanenti. Per noi sono come le finali di coppa.” ha affermato il team principal. “Ma ovviamente in fabbrica gran parte dell’attenzione è rivolta al 2024, come immagino lo sia per la maggior parte dei team. Ma sicuramente per noi ogni singola gara ha un valore“.