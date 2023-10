Horner mette a tacere le voci sul contratto di Perez

Una clausola sul contratto di Perez gli imporrebbe di arrivare secondo, pena la rottura del contratto

Il team principal della Red Bull, Christian Horner, ha affermato che Sergio Perez non ha alcuna obbligazione contrattuale di finire al secondo posto nel Campionato Piloti di Formula 1 per mantenere il suo sedile nel 2024. Nonostante Perez abbia un contratto per la prossima stagione, ci sono state speculazioni riguardo a un possibile cambio di strategia da parte di Red Bull, se non dovesse finire secondo dietro a Max Verstappen. Perez non ha ottenuto una vittoria in gara dall’Azerbaijan Grand Prix. Inoltre, ha attraversato una serie di prestazioni difficili nelle qualifiche a metà stagione, che hanno portato a cinque eliminazioni precoci consecutive.

Le sue prestazioni potrebbero suggerire che Red Bull stia valutando altre opzioni. Tra queste, ci sarebbe anche la possibilità di promuovere Daniel Ricciardo per permettere a Liam Lawson di entrare in squadra. Quando gli è stato chiesto se ci fosse qualche clausola contrattuale riguardo a Perez, Horner ha dichiarato: “Non c’è nessuna condizione di questo tipo. Non abbiamo mai ottenuto il primo e il secondo posto in un campionato. Abbiamo ottenuto il primo e il terzo posto alcune volte con Mark Webber e Sebastian Vettel, e l’abbiamo fatto l’anno scorso con Max e Checo“.

Horner smentisce: nessun rischio per Perez

“Con questa vettura sarebbe fantastico terminare al primo e al secondo posto in una stagione come questa, ma non esiste alcuna clausola che dica ‘Devi finire al secondo posto o non guiderai la macchina l’anno prossimo’. Nessuno ha mai discusso questa eventualità”. Riguardo alla possibile difficoltà nel trovare un compagno per Verstappen, Horner si è dimostrato tranquillo. Ha infatti dichiarato che pensa che abbiano abbastanza opzioni da esplorare. “Certamente non ci mancano opzioni per il posto del 2025,” ha detto Horner. “Certo, abbiamo ancora molto tempo per valutare la situazione, ma ci sono tanti fattori coinvolti“.

