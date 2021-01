Horner non si nasconde: “Hamilton? Max è più veloce”

Christian Horner è sicuro di avere in casa il miglior talento attualmente in Formula 1, considerando Verstappen più veloce rispetto a Lewis Hamilton

In molti si sono esposti, negli ultimi periodi, a pericolosi confronti tra Lewis Hamilton e Max Verstappen, ultimo il team principal Red Bull, Christian Horner. Il manager britannico si è detto sicuro che a parità di vettura il pilota olandese avrebbe maggiori chance di vittoria, specie dopo quanto visto nella gara di Sakhir.

Nel penultimo Gran Premio del 2020 Lewis Hamilton è stato costretto al fortait, colpito da Covid-19. Sulla sua vettura George Russell ha saputo immediatamente mettersi in mostra, conquistando la prima fila al sabato e andando a un passo dalla vittoria la domenica, occasione sfuggita solo causa un grossolano errore al box.

“Non possiamo far finta che Hamilton non abbia ottenuto sette titoli mondiali, ma è stato senza dubbio favorito dal pacchetto che gli è stato messo a disposizione. Lui e Max si distinguono rispetto agli altri (piloti ndr.). Russell ha quasi vinto un Gran Premio passando in pochi giorni da una Williams a una Mercedes. In Red Bull questo non succederebbe. Nessuno riuscirebbe a essere subito al livello di Max se dovesse essere sostituito”, ha detto Christian Horner a RacingNews365.

VERSTAPPEN HA RAGGIUNTO IL SUO MASSIMO POTENZIALE?

“La prestazione di Russell a Sakhir è la prova che Max è il migliore”, ha aggiunto senza mezzi termini Horner. Il team principal Red Bull ha anche sottolineato come il suo pilota sia migliorato negli ultimi anni di Formula 1: “E’ diventato ancora più bravo nel leggere la gara e nel dare i giusti feedback . E’ eccellente anche nella gestione gomme. Ci sono molti aspetti su cui è migliorato, come la gestione delle emozioni negative.”

Secondo Horner le sue già eccellenti doti potrebbero migliorare ulteriormente: “Non penso che Max abbia raggiunto il suo massimo potenziale. Però chiunque si confronta con lui ha difficoltà. Vedi la prestazione ad Abu Dhabi, è stato fenomenale in qualifica per poi controllare al meglio la sua gara.”