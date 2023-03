Horner: “L’acquisto di Perez ripaga la nostra fiducia ma non siamo stati corretti con Gasly e Albon”

Christian Horner pensa che l’acquisto di Perez su Gasly e Albon sia stata la decisione migliore anche se ingiusta

L’ex Red Bull junior Gasly è stato promosso dalla Toro Rosso alla Red Bull nel 2019 dopo una sola stagione con la squadra di Faenza.

Ma poiché le auto del team sono state sviluppate attorno allo stile di guida di Max Verstappen, Gasly ha faticato a trovare il suo ritmo ed è stato retrocesso al team gemellato durante la pausa estiva. L’acquisto di Perez secondo Horner era necessario dopo questi fatti.

Albon, della Toro Rosso, ha sostituito Gasly, ma il pilota thailandese aveva ancora meno esperienza dopo appena 12 Gran Premi per il B-team e ha ugualmente faticato a prendere piede, venendo sostituito alla fine del 2020.

La Red Bull ha portato Perez (molto più esperto) per il 2021, ma anche lui inizialmente ha trovato la vita difficile al fianco di Verstappen prima di mostrare una forma migliorata l’anno scorso.

Mentre le tre vittorie e una pole del messicano in due stagioni impallidiscono rispetto a Verstappen, la Red Bull ha almeno trovato un paio di mani affidabili che l’hanno aiutata a guadagnare punti e infine a detronizzare la Mercedes come campione del mondo costruttori.

Ma il vantaggio di avere l’esperienza del 33enne nella squadra ha anche dimostrato a Horner che col senno di poi era probabilmente troppo presto per portare Gasly e Albon in un ambiente così sotto pressione.

Nonostante gli attriti, Perez è un grande pilota

“La cosa fondamentale nella nomina di Checo è stata la sua esperienza ed era ingiusto, forse, nei confronti dei due ragazzi precedenti portarli così presto“, ha detto Horner.

“Checo con quell’esperienza, ha attraversato alcuni dei duri colpi della sua carriera fino a quel momento e penso che quello che ci ha portato è che è un ragazzo molto completo, è un grande giocatore di squadra”.

“Ha una buona visione dello sviluppo della macchina ed è molto facile lavorare con lui. Ecco quali sono state tutte le ragioni per prenderlo in primo luogo e sta dando i suoi frutti”. Horner ha ammesso che essere il compagno di squadra di Verstappen è una grande sfida per qualsiasi pilota, ma ritiene che Perez sia all’altezza.

Nonostante uno scontro nel Gran Premio del Brasile dello scorso anno, quando Verstappen si rifiutò di aiutare Perez a conquistare il secondo posto nella classifica piloti a causa di un precedente disaccordo, Horner ritiene che Perez sia: “Abbastanza maturo per essere in grado di affrontare Verstappen”.

“È difficile per lui avere Max Verstappen come compagno di squadra, voglio dire, sta impostando la vetta in Formula 1 attualmente”, ha aggiunto Horner.

“Ma Checo è abbastanza maturo per essere in grado di affrontarlo e gestirlo. E penso che stia cercando di continuare ad evolversi e migliorare le proprie prestazioni, quindi è bello vederlo competitivo“.

“Ha vinto due Gran Premi l’anno scorso, ha vinto un Gran Premio l’anno prima, è una parte fondamentale per noi e ha vinto il campionato del mondo costruttori. Non posso chiedere di meglio“.