Cinture di sicurezza auto, da ora non fermano più per sapere chi le indossa e chi no | Il nuovo sistema è diabolico, le allacceranno tutti

Il nuovo sistema saprà sempre chi indossa la cintura di sicurezza e chi no, non dovranno neanche più fermarsi a controllare.

Molti sottovalutano l’importanza della cintura di sicurezza e a prescindere dal fatto che sia obbligatorio indossarla, molto spesso, diversi cittadini ne ignorano la direttiva. Il Codice della Strada parla chiaro, l’obbligo c’è sia per il guidatore che per i passeggeri che siedono davanti e per quelli che siedono nei posti dietro.

La percentuale di morti durante i vari sinistri è sempre più alta quando i passeggeri non indossano la cintura, in quanto molti ignorano che in base alla potenza dell’urto, le persone sedute in auto, diventano dei proiettili che spaccano il parabrezza davanti e vengono sbalzati fuori dal veicolo, finendo in seguito sulla carreggiata.

Per questo motivo, il nuovo sistema per le cinture di sicurezza dell’auto sta facendo discutere, in quanto grazie a questo si saprà sempre chi le indosserà e chi no. Non bisogna neanche più fermarsi per saperlo.

L’obbligo di indossare le cinture di sicurezza

Se andate a visionare il Codice della Strada, soffermatevi sull’Articolo 172, il quale delibera le disposizioni in merito “all’uso delle cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta”. Qui sono presenti diversi punti da sapere, come per esempio il comma 1 che rivela l’obbligo di indossare le cinture di sicurezza nei posti davanti a partire dai veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1978 e successivamente l’obbligo anche per i passeggeri seduti nei sedili posteriori dal 26 aprile 1990.

Oltre a questo, vengono indicate le responsabilità del conducente in merito al controllo del proprio veicolo, a chi è esonerato dall’indossarle, fino ad arrivare alle sanzioni aggiornate al nuovo CdS. La sanzione amministrativa qualora gli agenti vi dovessero sorprendere a commettere tale infrazione è quella del pagamento di una multa da 83 euro a 332 euro più la decurtazione di 5 punti dalla patente.

Il nuovo dispositivo

Sta per arrivare un nuovo dispositivo che avviserà in tempo reale il conducente se qualche passeggero non indosserà la cintura di sicurezza, sia nei posti davanti che in quelli dietro. In questo modo, il guidatore non dovrà neanche più fermarsi per saperlo in quanto il sensore procederà ad avvisarlo con l’ormai comune allarme sonoro che sentiamo oggi per chi non indossa la cintura nei posti davanti.

Questa direttiva, proveniente dal National Highway Traffic Safety Administration, entrerà in vigore dal 2027 per tutti i veicoli presenti negli Stati Uniti. Siamo sicuri però che non tarderà molto prima che l’obbligo di questo sensore arriverà anche negli altri Stati. D’altronde come riferito dal Dipartimento dei trasporti dell’Arizona, i passeggeri che non indossano la cintura di sicurezza hanno una probabilità di 34 volte in più di morire durante un incidente.