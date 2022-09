Hill: la Red Bull potrebbe sprofondare nelle sabbie mobili

Il margine è altissimo, ma la Red Bull non deve perdere la grinta secondo Hill

Nonostante la corsa verso la loro prima doppietta in campionato dal 2014, Damon Hill ha avvertito la Red Bull che non possono rilassarsi perché se rimani fermo in F1 “sarai sommerso”. Dopo aver risolto alcuni piccoli ma costosi problemi di affidabilità all’inizio della stagione, la Red Bull ha ottenuto una vittoria dopo l’altra, il conteggio della squadra è arrivato fino a 12, di cui 11 sono andati a Max Verstappen.

Non solo il pilota sta raggiungendo il secondo titolo mondiale consecutivo, ma è anche sulla buona strada per battere il record per il maggior numero di vittorie in una stagione poiché ne ha 11 con sei gare rimanenti, il record è di 13. Anche se ora è quasi inconcepibile che il secondo classificato Charles Leclerc possa raggiungere Verstappen, le vittorie sono ancora in palio.

Lo stesso vale per il Campionato Costruttori, anche se sarebbe quasi un disastro per la Red Bull perdere perché ha un vantaggio di 104 punti sulla Ferrari. In quella lotta ci sono ancora 279 punti in palio. Hill, tuttavia, ha avvertito la Red Bull di non dormire sugli allori. “Se rimani fermo, per un secondo in Formula 1, in questo sport sarai sommerso. Affonderai letteralmente nelle sabbie mobili“, ha detto il campione del mondo 1996 nell’ultimo podcast di F1 Nation. Tom Clarkson ritiene invece che i tre grandi abbiano finito l’interesse per questa stagione. La loro attenzione ora è sul 2023.

“Penso che il limite di costo limiterà la capacità di risposta delle altre squadre, ci sarebbe così tanto che Ferrari e Mercedes possono fare ora. Se si considera ciò che la Ferrari ha già portato in tavola, come Mercedes, penso che l’obiettivo ora sia quello di ottenere il massimo dal pacchetto in ogni gara.”

Il budget cap ha minato tutti, non solo i piccoli team

I tre grandi della Formula 1 sono abituati a spendere milioni per migliorare le prestazioni dell’auto. In questa stagione non sono stati in grado di farlo, un problema che ha colpito più duramente la Mercedes, che ha dovuto provare una piccola idea dopo l’altra nella speranza che qualcosa si attaccasse.

Toto Wolff ha ammesso che il cap non ha aiutato il recupero della Mercedes, ma non ha nemmeno aiutato quelli più indietro nella griglia.

Sia l’Aston Martin che la Williams hanno sbagliato con le nuove auto e hanno introdotto le specifiche B. Il risultato è che non hanno avuto molto da spendere per aggiornare le specifiche B. Una sorta di scommessa azzardata nella speranza che l’auto rivista risolvesse i loro problemi da sola. Non l’hanno fatto.

Gli incidenti e le fatture di riparazione hanno anche colpito alcune squadre più duramente di altre, in particolare Haas con Gunther Steiner che ha affermato che i due grandi incidenti di Mick Schumacher erano il motivo per cui non ha ottenuto gli aggiornamenti di Haas in Ungheria: era costato alla squadra sia tempo che denaro. Ma il cap c’è per un motivo. Serve per impedire alle squadre di spendere soldi indiscriminatamente, almeno quelli che ce l’hanno, e col tempo riunire la griglia. In questo momento, però, sembra più che il cap stia impedendo alla griglia di unirsi, lasciando invece un abisso in termini di prestazione tra i top team e tutti gli altri.