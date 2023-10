Hamilton vs Russell: Toto prende la parola

Toto Wolff tornerà nel paddock della F1 negli Stati Uniti, dopo aver saltato le ultime due gare a causa di un intervento chirurgico al ginocchio

L’austriaco ha saltato i Gran Premi del Giappone e del Qatar mentre si riprendeva dall’intervento chirurgico a casa a Monaco, il che significa che il capo del team Mercedes non era sul campo ad assistere alla collisione tra Lewis Hamilton e George Russell a Lusail.

I due litiganti si sono scontrati alla curva 1 del GP del Qatar, con il risultato che Hamilton si è ritirato immediatamente sul posto e Russell rimasto a lottare per un recupero fino al quarto posto. Secondo Toto Wolff, Lewis Hamilton e George Russell non metteranno a repentaglio la squadra.

Wolff ha parlato della collisione tra i suoi due piloti, offrendo la sua prima opinione sull’argomento dopo il conciso messaggio radio inviato a Russell in cui gli diceva di concentrarsi subito dopo la collisione.

“Ci aspettano un paio di settimane impegnative mentre la stagione si avvia verso la conclusione, iniziando con un triplo incontro negli Stati Uniti, in Messico e in Brasile”, ha detto Wolff.

“L’ultimo round in Qatar è stato un esempio di quello che avrebbe potuto essere. Come squadra, non vorrai mai vedere le tue auto scontrarsi. È stato frustrante lasciare tanti punti sul tavolo, soprattutto perché il ritmo della vettura era elevato”.

“Tuttavia è stato incoraggiante vedere come hanno reagito i piloti e la squadra. Sia Lewis che George sanno che la squadra viene prima di tutto e non intendono mai metterla a repentaglio. Sono sicuro che cresceremo tutti da questo momento. Ora siamo concentrati su Austin e ci assicuriamo di ottenere il massimo da ogni prossimo fine settimana”.

“Il COTA è uno dei tracciati moderni più impegnativi ed è una vera emozione per i piloti. Porteremo un fondo modificato, che è l’ultimo aggiornamento significativo che porteremo in pista quest’anno. Si spera che porterà un piccolo vantaggio ma, cosa ancora più importante, sarà un’altra pietra miliare nella definizione del nostro percorso di sviluppo per W15″.

“La battaglia per il secondo posto nella classifica Costruttori si è fatta più intensa nelle ultime gare. Terremo la testa bassa, continueremo a spingere e mireremo a segnare più punti possibile per aumentare il nostro vantaggio”.

Rosberg non si lascia scappare un commento sull’accaduto

Parlando al podcast di Sky prima della gara di Austin, l’ex pilota della Mercedes F1 Nico Rosberg ha detto che il ritorno di Wolff aiuterà a ristabilire un po’ di calma: l’austriaco ha imparato alcune lezioni preziose durante il suo periodo in cui gestiva la partnership di Rosberg con Hamilton mentre la coppia lottava per la supremazia della squadra tra 2014 e ’16.

“Quella [la collisione] è capitata nel momento sbagliato, perché Totò è l’unica persona che può gestirla”, ha detto.

“Toto è l’unica persona che avrà l’autorità e il rispetto per poter gestire una cosa del genere tra Hamilton e Russell. È anche la persona giusta per gestire la situazione perché nessun altro può costringerli a discutere e sedersi allo stesso tavolo. Ha detto che la cosa più importante è non prendere mai una posizione tra i piloti e rimanere neutrali perché, una volta presa una posizione, la situazione va fuori controllo. Penso che Totò avrà imparato molto. Sono sicuro che se la caverà bene”.