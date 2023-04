Hamilton sulla W14: “E’ difficile, ma amo le sfide”

Altra stagione difficile per la Mercedes, che a tre gare dall’inizio di campionato ancora non ha ottenuto i risultati sperati, in merito ad esprimersi è proprio Lewis Hamilton, che parla del feeling con la W14

Con il Gran Premio d’Australia, il pilota inglese delle Mercedes sembra vedere la luce in fondo al tunnel, raggiungendo il primo podio della stagione. Un risultato che non vedeva da tanto, anche prendendo in considerazione le prestazioni dello scorso anno. Nonostante tutto, la Mercedes sembra abbia fatto dei progressi rispetto al Gran Premio del Bahrain, tuttavia la Red Bull resta ben che lontana. A parlare dei risultati di questa stagione è Lewis Hamilton, che si apre sul difficile rapporto con la W14.

“Non mi piace guidare macchine non all’altezza. Non mi piace avere una vettura non in grado di darci quello per cui speriamo, ma io amo le sfide. Penso sempre ‘ok, e ora cosa posso fare? Vincere non è possibile ad oggi, quindi qual è il massimo che possiamo avere? Possiamo essere furbi, e se la quinta posizione è il meglio che possiamo avere, perchè non tentare per la quarta o la terza posizione?”. In seguito il pilota inglese della Mercedes parla delle aspettative di quest’anno e di tutto il duro lavoro impiegato per raggiungere tali aspettative.

“Dobbiamo solo fare in modo di restare costanti con gli sforzi e con il lavoro. Così nel momento in cui la macchina raggiungerà il livello sperato, saremo pronti per vincere di nuovo. Sono pronto per vincere un titolo mondiale . Mi sono preparato nel migliore dei modi quest’anno, e se da domani la macchina migliorasse sarei sicuramente pronto, ma purtroppo ciò non ancora accade. Sto lavorando con tutti per ottenere ciò.” In seguito, Lewis Hamilton conclude l’intervista, ringraziando il team e sperando in risultati migliori per le prossime tappe.