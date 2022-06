Hamilton strizza l’occhio alla Ferrari

Hamilton non ha mai nascosto il suo amore per la Ferrari. Infatti avrebbe voluto gareggiare per il team di Maranello, seppur…

Hamilton non si nasconde dietro a un dito, anzi strizza l’occhio alla Ferrari. Il britannico ha infatti dichiarato che a un certo punto della sua carriera avrebbe voluto gareggiare con il team di Maranello. Allo stesso tempo, fa una dichiarazione d’intenti verso la Mercedes promettendole amore eterno. Resterà quindi nel team di Brackley fino alla fine della sua carriera? Ciò che afferma, lascia presagire che probabilmente sarà così. Dal 2007 in Formula 1, in questo lungo lasso di tempo Hamilton ha gareggiato soltanto con due team: McLaren e Mercedes.

Il britannico però non ha mai nascosto l’ammirazione per il team di Maranello. Hamilton infatti ha ammesso che in un certo periodo della sua carriera avrebbe voluto gareggiare con la Ferrari. In diverse occasioni le parti si sono avvicinate, l’ultima volta è stata a fine 2019, prima che il Covid 19 stravolgesse il globo e i progetti di ogni team. Per un motivo o per l’altro, il britannico quindi non si vestirà mai di rosso, poiché ha dichiarato la sua fedeltà alla Mercedes fino alla fine della sua carriera.

La Mercedes è come una famiglia per il sette volte campione del mondo

“Ovviamente sarebbe stato bello gareggiare per la Ferrari a un certo punto della mia carriera. Ma ogni cosa non accade mai per caso, bensì per ragioni specifiche. La Mercedes è la mia famiglia e sarò sempre un pilota Mercedes”, ha affermato Hamilton in un’intervista al Corriere della Sera. Nonostante le due parti non si siano mai unite in Formula 1, Hamilton ha sempre avuto grande rispetto e ammirazione per la Ferrari. Nel momento in cui Mercedes non sarà in lizza per lottare per il Mondiale quest’anno, il suo favorito per vincere l’iridato sarebbe Charles Leclerc.