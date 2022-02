Hamilton sparisce e il mondo si ferma? Doornbos lo accusa di cercare attenzioni

Secondo l’ex pilota Hamilton sarebbe solo in cerca di attenzioni sparendo dai social per più di un mese

Per Lewis Hamilton il GP di Abu Dhabi si è rivelato un disastro, motivo per cui si è preso una pausa dai social per più di un mese. Nel mentre le voci che circolavano riguardavano sempre di più un suo imminente ritiro, smentito solo dalle foto in tuta Mercedes dell’inglese. Tuttavia l’ex pilota Robert Doornbos con questa mossa Hamilton sarebbe solo in cerca di attenzioni in seguito alla perdita dell’ottavo titolo e le controversie con la FIA.

È stato solo al lancio della W13 il 18 febbraio che Hamilton ha dichiarato che “non ha mai detto che si sarebbe fermato“, mentre il team boss Toto Wolff ha rivelato di non aver mai temuto che Hamilton lasciasse il mondo dei motori. Anche Doornbos asserisce che è lieto che Hamilton sia rimasto, ma ha ritenuto che il suo silenzio online rappresentasse solamente la ricerca di visibilità e aiutando poco la Mercedes nei preparativi per la nuova stagione.

“IN MERCEDES NON LO HANNO DAVVERO SOTTO CONTROLLO”

Le parole di Doornbos sulla ricerca di attenzioni da parte di Hamilton non riguarda solo la preoccupazione per lo sviluppo, ma anche l’aria che tira in casa Mercedes. “Mercedes ha avuto molto tempo per rivelare tutto. Sono appena usciti da una pausa invernale in cui Hamilton si è rilassato. Non so se questa sia una buona preparazione per la squadra e trovo tutto un po’ inquietante”.

E continua asserendo di non avere il pilota inglese sotto tiro: “Non hanno davvero Hamilton sotto controllo. Come squadra vuoi essere in grado di controllare dove e quando il tuo pilota è da qualche parte, ma non penso che questo sia molto professionale. Non toglie nulla alle sue abilità, e lui è e rimarrà una leggenda. Sono certamente felice che sia tornato, ma il modo in cui lo sta facendo è una forma di attirare l’attenzione su di sé”.