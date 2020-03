Hamilton pilota d’onore del Principe Harry nella Mercedes EQC

Oggi, il principe Harry è arrivato con stile sulla pista di Silverstone accompagnato da Lewis Hamilton, per l’inaugurazione di un nuovo museo che mostra l’eredità del circuito

Lewis Hamilton è stato l’autista d’onore del Duca di Sussex. I due a bordo del SUV elettrico del marchio tedesco hanno raggiunto il circuito della Mercedes EQC per l’inaugurazione di un nuovo museo a Silverstone. All’evento hanno partecipato anche altri piloti di Formula 1: George Russell, Alex Albon e il Campione del Mondo di Formula 1 del 1996 Damon Hill. Il Duca e il sei volte Campione del Mondo incontreranno anche gli studenti delle scuole locali nella sezione Tech Lab, per far sì che imparino di più sulla scienza e sull’ingegneria all’avanguardia, che è sempre più presente nelle corse automobilistiche.

Meeting children from two of the local schools (and then @HillF1!). One of @SilverstoneExp’s main charitable missions is to inspire the next generation of young engineers through its exhibitions and learning programmes (including their Tech Lab section). pic.twitter.com/sxhCWBoDvp — Omid Scobie (@scobie) March 6, 2020

THE SILVERSTONE EXPERIENCE PROGETTATO PER TRASMETTERE COSA SIGNIFICHI COMPETERE IN PISTA

Il nuovo museo prende il nome da “The Silverstone Experience” ed è un viaggio di due ore e mezza attraverso il passato, il presente e il futuro di Silverstone che è costato 22 milioni di euro. E’ un approccio alla scienza che, oggi, è alla base dello sport e una vetrina di alcune delle monoposto che hanno corso sul circuito. La collezione è progettata per trasmettere ai visitatori cosa significhi competere in pista.

At the @SilverstoneExp this morning, where Prince Harry will join @LewisHamilton shortly to officially open the museum. The “immersive” exhibition tells the story of the past, present and future of British motorsports🏁🏎 pic.twitter.com/Wrt3J3UYTR — Omid Scobie (@scobie) March 6, 2020

L’EQC Mercedes in cui sono arrivati ​​il Principe Harry e Lewis Hamilton è il primo membro della nuova famiglia Mercedes EQ, che è composta soltanto da modelli con un motore completamente elettrico. E’ composto da un gruppo propulsore elettrico che ha due motori, uno per asse, che forniscono una potenza combinata di 408 cavalli e 760 Newton metri di coppia, con un’autonomia di 416 chilometri.