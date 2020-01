Hamilton: “Offrirò la versione migliore di me stesso”

Lewis Hamilton rilascia una dichiarazione in cui afferma le sue intenzioni prima dell’inizio della nuova stagione, aggiungendo che svolgerà tutto sistematicamente come un “robot”

Lewis Hamilton condivide con i suoi seguaci quanto si sente fortunato ad avere una casa in cui raggiunge la massima tranquillità e l’equilibrio tra mente e corpo; comunicando così che si sta godendo alcuni giorni con la sua famiglia, anche se ha sottolineato che non mancheranno gli allenamenti per dare il meglio di sé, in tutti i giorni che caratterizzeranno questa stagione.

“Non avrei mai potuto sognare di avere una casa come quella che ho adesso. Ringrazio Dio ogni giorno per avermi dato una famiglia che ha lavorato così duramente per darmi l’opportunità di fare qualcosa della mia vita. Avere una casa che amo e essere in grado di creare così tanti ricordi meravigliosi, mi dà più felicità di quanto avessi mai pensato di meritare“, ha così condiviso il pilota britannico sul suo account Instagram.

IL SEI VOLTE CAMPIONE DEL MONDO AFFERMA CHE SARA’ A UN LIVELLO MAI VISTO PRIMA

La tranquillità che deriva dall’essere a casa gli ha fatto promettere di essere come “una macchina” e di gareggiare a un livello mai visto prima. A tal proposito afferma: “Sono in pace quando sono qui, posso concentrarmi e lavorare sulla mia mente e sul mio corpo per recuperare tutte le energie. Lavorerò duramente, sarò io la macchina quest’anno, sarò ad un nuovo livello. Voglio essere la migliore versione di me stesso, promuovendo l’amore e la positività ovunque io vada”, ha così dichiarato Lewis Hamilton.

HAMILTON UTILIZZA I SOCIAL PER SENSIBILIZZARE

Questa settimana sono due anni da quando il sei volte Campione del Mondo decise di tornare sui social network, dopo essersi allontanato per un po’ di tempo. Il britannico è molto seguito non soltanto dai suoi tifosi, ma anche dai tanti appassionati del Motorsport incuriositi dalla molteplicità di argomenti che tratta, infatti Lewis Hamilton utilizza i social per sensibilizzare sull’ambiente, condividere pensieri motivazionali e grandi dichiarazioni sui suoi propositi.