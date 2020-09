Hamilton guiderà per il suo team nella Extreme E

Il pilota Mercedes non si limita a dominare sulle piste della Classe Regina; vuole anche fare la differenza in realtà diverse dalla propria, mettendo a disposizione passione, conoscenze e ideali. Una nuova sfida lo attende

Lewis Hamilton si metterà al volante del SUV del suo team, ma non si tratterà ancora di nessuna competizione ufficiale. L’inglese, ora super impegnato nella conquista del suo settimo mondiale in Formula 1, ha infatti dichiarato che si metterà alla guida del SUV del team da lui appena fondato, il teamX44, per una dimostrazione.

Come ricorda Planetf1.com, il campionato della serie Extreme E inizierà infatti a gennaio in Senegal e, sebbene l’inglese non potrà essere da subito al volante delle vetture elettriche, la sua presenza si farà certamente sentire.

Hamilton guiderà comunque per il suo team nella Extreme E, prima o poi.

“HO IMPARATO MOLTO DA TOTO; POTRA’ FARMI DA MENTORE“

Ciò che ha spinto Lewis a intraprendere questo inedito percorso è stata soprattutto la sua vicinanza a certe tematiche ambientali a cui lo sport dovrebbe fare attenzione, e che ha trovato in lui e nella serie Extreme E dei buonissimi alleati: “La maggior parte degli atleti ha delle partnership, quindi c’è un elemento nel voler far parte di qualcosa che va oltre, e il mio obiettivo è un giorno possedere una società di qualche tipo, quindi fa parte di questo“, ha dichiarato Hamilton, come riportato da RaceFans.net, “Ma, soprattutto, sono rimasto davvero impressionato dai loro obiettivi, molto in linea con ciò su cui sono concentrato in questo momento. E penso davvero che sarà fantastico”.

Alejandro Agag , fondatore e CEO della categoria elettrica, ammira molto l’anglo-caraibico ed è più che felice di averlo nel campionato: “Hanno lavorato molto nel dietro le quinte e abbiamo avuto ottime conversazioni con Alejandro . Onestamente non vedo l’ora. Ho intenzione di guidare la mia macchina poiché possiedo la squadra. Penso che ovviamente i piloti in passato fossero proprietari di squadre qui in Formula 1. Penso che sia qualcosa di veramente eccitante“, ha continuato Hamilton.

E, per quanto riguarda il suo nuovo ruolo di manager e proprietario di una squadra, Hamilton ha già rivelato a chi si ispirerà: “Ho imparato molto da Toto, quindi forse può farmi da mentore. Gestirò la mia squadra. Ho detto che dovevamo avere delle donne, quindi ora ne avremo, il che è fantastico. Quindi sono contento di poter contribuire in modo positivo, spero“, ha poi concluso il leader del mondiale.

Extreme E conta ora otto squadre iscritte, con il TeamX44 che si unisce ad Abt Sportsline, HWA, Veloce Racing, QEV Technologies, Andretti United Extreme E, Chip Ganassi Racing e Techeetah.