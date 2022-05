Hamilton è ancora polemica: il pilota della Mercedes è furioso

Ancora una volta è polemica contro la FIA: Hamilton discute ancora sulla decisione di far rimuovere i gioielli prima di un GP

Lewis Hamilton ha invitato il corpo dirigente della FIA a fare marcia indietro nel suo approccio rigoroso ai piloti che indossano gioielli all’interno delle loro vetture durante il GP. Il direttore di gara Niels Wittich ha ribadito prima del Gran Premio inaugurale di Miami che è vietato indossare piercing o catene al collo in competizione. Hamilton ovviamente non sembra gradire questa decisione e non le manda a dire alla FIA riguardo la questione gioielli.



“Sembra inutile entrare in questa polemica. Io sono qui per essere un alleato dello sport, abbiamo pesci più grandi da friggere“, ha detto. Hamilton è il pilota che indossa più gioielli fuori dalla macchina. Proprio per questo ha ribadito che quando si trova nell’abitacolo indossa solo “orecchini e anello naso, che non posso rimuovere”. Per questa gara Hamilton si è tolto gli orecchini ed è stato esonerato da due gare per l’anello al naso. Ma funzionerà?

PER HAMILTON E’ UNA QUESTIONE DI INDIVIDUALITA’

Hamilton ammette di aver contattato il presidente della FIA, Mohammed Ben Sulayem, nella giornata di venerdì per cercare di risolvere lo stallo. “Sono disposto a firmare una rinuncia a prendermi la responsabilità, se necessario,” ha detto il sette volte campione. “Si tratta di individualità e di essere chi sei”.



“Ho provato a chiamare Mohammed questa mattina e penso che fosse super occupato, ma gli ho mandato un messaggio. Volevo rassicurarlo e dirgli: ‘Voglio essere un alleato. Non voglio litigare con voi ragazzi per questo”. Ha aggiunto: “Non è mai stato un problema di sicurezza in passato. Se mi fermano, abbiamo un pilota di riserva. Ci sono un sacco di cose da fare qui”.



Anche altri piloti sembrano essere dalla parte di Hamilton, tra questi il pilota dell’AlphaTauri Pierre Gasly. Il francese ha detto: “Credo che ci siano cose più grandi su cui concentrarsi. Apprezzo che la FIA si stia prendendo cura della nostra sicurezza. Ma nel mio caso sono religioso e ci sono cose che ho con me che mi sento a mio agio ad avere in macchina. Alla fine, siamo noi quelli che vanno là fuori e mettono le nostre vite a rischio e sento che dovrebbe essere una scelta personale. Spero che alla fine riusciremo a trovare una soluzione migliore di questa molto severa.”