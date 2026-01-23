Hamilton e Adami: una separazione annunciata

La separazione tra Hamilton e Adami

Hamilton Adami: la mancanza di chimica tra il pilota britannico e il suo ingegnere di pista era ormai evidente, soprattutto se paragonato alla relazione che il pilota britannico aveva con Peter Bonnington in Mercedes. Nessuno infatti è rimasto sorpreso quando, con un comunicato, la Ferrari ha fatto sapere della separazione tra i due e che Adami ha assunto un nuovo ruolo all’interno della Scuderia Ferrari Driver Academy.

Riccardo Adami sembra così concludere la sua carriera di ingegnere di pista, iniziata nel 2015, che lo ha portato a lavorare con Sebastian Vettel e Carlos Sainz. Riguardo al nuovo ingegnere di pista del pilota britannico, la casa costruttrice di Maranello ha solo detto che si riserva di comunicare “a tempo debito” il nome del sostituto. Per il momento si ritiene che Bryan Bozzi, attuale ingegnere di pista di Leclerc, lavorerà con entrambi i piloti nel primo test preliminare.

Le dichiarazioni di Martin Brundle

L’ex pilota automobilistico e commentatore britannico ha sostenuto la decisione di Hamilton, dicendo: “Sono sorpreso che non sia successo un po’ prima, a giudicare da tutto quello che è accaduto l’anno scorso”. “Una cosa che ho detto a Sky F1 è che Lewis deve andare lì con una squadra. Infatti è importante che capiscano il ‘linguaggio di Lewis’ quando è in macchina: cosa significano davvero i suoi messaggi e come interpretarli per capire ciò di cui ha realmente bisogno al volante”.

“Penso che avesse bisogno di un po’ di supporto per riuscire a esprimersi davvero al massimo lì, e farlo rapidamente. Vediamo chi sarà il suo ingegnere adesso. Ascoltando semplicemente le comunicazioni radio e guardando le prestazioni, anche se ovviamente durante la scorsa stagione ci hanno messo una sorta di ‘vernice’ sopra, era chiaro che qualcosa doveva cambiare“.

Si possono infatti ricordare diversi scambi tesi fra Hamilton e il suo ingegnere, come quello di Abu Dhabi. In quell’occasione, dopo che Adami comunicò a Lewis che stava gareggiando con Bortoleto, il pilota britannico rispose: “Smettila di dirmi con chi sto gareggiando. Lo so che sto correndo contro di lui, amico. Lasciami fare. Sto gareggiando contro tutti quelli che ho davanti”.

di Beatrice Bertolotti