Hamilton: “Con Mercedes c’è molto lavoro da fare”

Lewis Hamilton afferma che ci sarà molto lavoro da fare in Mercedes per tornare ad essere massimamente competitivi

L’inizio della stagione 2022 non è andato come ci si aspettava per Mercedes. Il secondo posto in classifica costruttori è il risultato di una W13 non del tutto performante, con numerosi problemi di porpoising e una velocità che non soddisfa a pieno i due piloti. Lewis Hamilton ha affermato che si impegnerà al massimo per lavorare insieme al suo team, Mercedes, al fine di riportarlo al pari delle prestazioni di una brillante Scuderia Ferrari e di Red Bull.

Secondo quanto riportato da Autosport, Hamilton ha affermato: “Con Mercedes c’è molto lavoro da fare e ci saranno molte chiamate su Zoom naturalmente. Sono coinvolto in molte call con tutti gli sponsor e i nostri capi. Ci sono alcuni miglioramenti che dobbiamo apportare alla monoposto. E abbiamo bisogno del supporto di tutti per farlo, per assicurarci non lasciare nulla di intentato”.

Hamilton è ottimista

Il britannico, poi, ha proseguito: “Stiamo cercando di massimizzare in modo assoluto ogni momento a nostra disposizione. Sto cercando di seguire e di parlare con tutte le persone che sono nella galleria del vento e con i ragazzi dell’aerodinamica. Sto guardando assolutamente ogni singola area. Sono consapevole che ci sono aree in cui possiamo guadagnare in termini di prestazione”.

“E di questo vantaggio ne abbiamo bisogno ora. Non entro due o tre gare. Sappiamo tutti come squadra che dobbiamo solo mantenere la fiducia e mantenere alta quell’energia. Dal canto mio, preferisco rimanere ottimista, ci sono ancora 20 gare da disputare”, continua Hamilton.

“Se si pensa realisticamente, con il modo in cui va lo sport in termini di sviluppo, i top team spesso si sviluppano ad un ritmo simile. Sarà così anche con queste nuove monoposto? Chi lo può sapere? Con ogni piccolo miglioramento che probabilmente faremo, Ferrari e Red Bull faranno un passo simile, quindi non sarà facile colmare il gap con loro. Al momento il divario tra loro e noi di Mercedes è abbastanza grande”, ha affermato Hamilton per concludere.